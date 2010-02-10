Грецію охопив загальний страйк

Грецькі аеропорти закрито сьогодні для всіх внутрішніх і закордонних рейсів у зв`язку з тим, що авіадиспетчери беруть участь у 24-годинному страйку службовців держсектору. Грецькі та іноземні авіакомпанії намагалися поінформувати пасажирів про скасування рейсів, і їх представники переоформляють квитки на четвер та інші дні.

Службовці держсектору Греції страйкують на знак протесту проти скорочення зарплат та проти інших заходів жорсткої економії, оголошених урядом, передає ІТАР-ТАСС. В акції беруть участь працівники міністерств і держпідприємств, закрито всі університети, технічні вузи і школи, до лікарень приймають пацієнтів лише в екстрених випадках.

Міський громадський транспорт працює як завжди, за винятком легкого наземного метро і потягів Організації залізниць Греції, які роблять перерви у роботі на кілька годин.

Профспілка "Всеробітничий фронт боротьби", близький до Компартії Греції, проводить мітинг на центральній афінській площі Синтагма, а профспілка службовців держсектору збирає протестувальників на площі Клатмонас. "Всеробітничий фронт боротьби" має намір також провести мітинги у Салоніках і ще у 64 містах країни.

Тривають протести і грецьких фермерів, які вже протягом місяця з перервами блокують дороги у центрі і на півночі Греції, а також важливий КПП "Промахонас" на греко-болгарському кордоні.

Уряд 9 лютого повідомив, що крім скорочення реальних зарплат на 5-20% вводиться нова шкала оподаткування, згідно з якою неоподатковуваний податком мінімум зберігається на рівні 12 тисяч євро на рік, а для великих доходів передбачається зростаючий коефіцієнт. Той, хто одержує понад 60 тисячі євро на рік, платитиме податок за максимальною ставкою 40%.

Створюється і спеціальний підрозділ податкової служби, який "опише" все дороге майно громадян - автомашини, квартири, заміські будинки, басейни для порівняння їх вартості з декларованими доходами. Вводиться щорічний податок на велику нерухомість, який становитиме 0,1% на нерухомість вартістю 400-500 тисяч євро. Ті ж, хто має нерухомість вартістю понад 800 тисяч євро, щороку платитимуть державі 1%, тобто понад 8 тисяч євро.