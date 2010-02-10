БЮТ вимагатиме перерахунку голосів на всіх дільницях

Блок Юлії Тимошенко вимагатиме перерахунку голосів на всіх виборчих дільницях Донецької, Луганської областей і АР Крим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції народний депутат України від БЮТ Сергій ВЛАСЕНКО.

За його словами, перерахунок голосів на виборах є «абсолютно цивілізованим і нормальним».

С.ВЛАСЕНКО підкреслив, що БЮТ готовий забезпечити представникам Партії регіонів перерахунок голосів на будь-яких дільницях на Заході та у Центрі України.

«Якщо кандидат у Президенти України Віктор ЯНУКОВИЧ впевнений у своїй перемозі, то не треба спалювати виборчу документацію, а треба надати можливість перерахувати голоси. І це буде об’єктивно, справедливо і коректно та відповідно до чинного законодавства України», - заявив С.ВЛАСЕНКО.

«Тому тільки перерахунок голосів підтвердить перемогу того чи іншого кандидата під час виборів Президента України», - наголосив він.

При цьому С.ВЛАСЕНКО додав, що БЮТ задокументував усі порушення, подав до окружних комісій, а потім до ЦВК скарги, й подекуди уже подано позови до суду.