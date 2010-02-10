Українці незабаром зможуть отримати нові закордонні паспорти

На сьогоднішній день консорціум «ЄДАПС» відвантажив на адресу Міністерства внутрішніх справ України 23 тис. 896 паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі консорціуму ЄДАПС.

Документи були направлені по всіх 38 підрозділах Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб МВС України.

Як повідомлялося, 8 лютого 2010 р. ЄДАПС відновив виробництво і відвантаження закордонних паспортів відразу ж після перерахування Державним казначейством України 12,2 млн. грн. в рахунок оплати заборгованості за вже відвантажені в листопаді-грудні 2009 р. документи.

Часткову оплату заборгованості МВС Держказначейство здійснило в рамках виконання розпорядження прокуратури м. Києва.

3 лютого 2010 р. на офіційному сайті київської прокуратури з`явилася інформація про те, що прокуратура винесла розпорядження Держказначейству з вимогою негайно сплатити заборгованість МВС України перед консорціумом «ЄДАПС» у сумі 72 млн. грн. за поставлені бланки документів.

Виконуючи раніше взяті зобов`язання перед державою і громадянами України, зважаючи на часткову оплату заборгованості, консорціум «ЄДАПС» з 8 лютого 2010 р. перейшов на цілодобовий режим роботи без вихідних днів. У такому графіку, зазначили в прес-службі, за умови подальших грошових надходжень з боку держави, ЄДАПС виконає всі свої виробничі зобов`язання і відвантажить закордонні паспорти на адресу МВС, згідно зі всіма поданими заявками на оформлення документів громадянами України.