АНОНС на 11 лютого
Засідання Верховної РадиКабмін збереться на чергове засіданняЛитвицький про макроекономіку-2009
Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.
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Засідання Кабінету Міністрів.
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Прес-конференція керівника групи радників голови Національного банку України Валерія Литвицького на тему: "Макроекономіка - 2009 в питаннях і відповідях".
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Головне управління з питань захисту прав споживачів проведе перевірку торгової мережі міста за скаргами споживачів.
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Прес-конференція на тему "Знищення книжкових магазинів Києва: чи виживе Сяйво?".
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Прес-конференція на тему: "Економічний колапс. Україна на межі дефолта?". Учасники: народний депутат від БЮТ Юрій Полунєєв, народний депутат від Партії регіонів Анатолій Кинах і народний депутат від НУНС Ксенія Ляпіна.
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Відбудеться «пряма» телефонна лінія з питань антикорупційної політики, яку проведе Державна податкова адміністрація України за участю першого заступника начальника податкової міліції - начальника управління по боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби Владимира Баканова.
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Прес-конференція на тему: “Третя хвиля кризи. Мир готується. Чого чекати Україні?”.
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Круглий стіл на тему: "Приватизація комунальних ринків м. Києва і її наслідку для киян".
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