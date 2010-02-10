АНОНС на 11 лютого

Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

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Засідання Кабінету Міністрів.

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Прес-конференція керівника групи радників голови Національного банку України Валерія Литвицького на тему: "Макроекономіка - 2009 в питаннях і відповідях".

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Головне управління з питань захисту прав споживачів проведе перевірку торгової мережі міста за скаргами споживачів.

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Прес-конференція на тему "Знищення книжкових магазинів Києва: чи виживе Сяйво?".

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Прес-конференція на тему: "Економічний колапс. Україна на межі дефолта?". Учасники: народний депутат від БЮТ Юрій Полунєєв, народний депутат від Партії регіонів Анатолій Кинах і народний депутат від НУНС Ксенія Ляпіна.

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Відбудеться «пряма» телефонна лінія з питань антикорупційної політики, яку проведе Державна податкова адміністрація України за участю першого заступника начальника податкової міліції - начальника управління по боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби Владимира Баканова.

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Прес-конференція на тему: “Третя хвиля кризи. Мир готується. Чого чекати Україні?”.

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Круглий стіл на тему: "Приватизація комунальних ринків м. Києва і її наслідку для киян".

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