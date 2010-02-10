ГОЛОВНЕ на 10 лютого

Хроніка дня

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Українці незабаром зможуть отримати нові закордонні паспорти

На сьогоднішній день консорціум «ЄДАПС» відвантажив на адресу Міністерства внутрішніх справ України 23 тис. 896 паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі консорціуму ЄДАПС.

Документи були направлені по всіх 38 підрозділах Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб МВС України.

Як повідомлялося, 8 лютого 2010 р. ЄДАПС відновив виробництво і відвантаження закордонних паспортів відразу ж після перерахування Державним казначейством України 12,2 млн. грн. в рахунок оплати заборгованості за вже відвантажені в листопаді-грудні 2009 р. документи.

Часткову оплату заборгованості МВС Держказначейство здійснило в рамках виконання розпорядження прокуратури м. Києва.

3 лютого 2010 р. на офіційному сайті київської прокуратури з`явилася інформація про те, що прокуратура винесла розпорядження Держказначейству з вимогою негайно сплатити заборгованість МВС України перед консорціумом «ЄДАПС» у сумі 72 млн. грн. за поставлені бланки документів.

Фінанси

Збитки українських банків сягнули 38,5 млрд. грн.

Збитки українських банків за підсумками роботи у 2009 році сягнули 38,5 млрд. грн.

Про повідомив сьогодні на прес-конференції президент Асоціації українських банків Олександр СУГОНЯКО.

За його словами, чисті активи банків, зобов`язання минулого року впали на 5%. Зокрема, загальний обсяг активів 159 банків у 2009 році становив 836,4 млрд. грн., що у порівнянні з 2008 роком становить 95,01% за банківською системою.

Відтік депозитів фізичних осіб за 2009 рік становить 20 млрд. грн., юридичних осіб – 23 млрд. грн.

Статутний капітал банків у 2009 році збільшився з 82,5 млрд. грн. до 120 млрд. грн., тоді як власний капітал зменшився з 119 млрд. грн. до 115 млрд. грн.

Частка проблемних кредитів у банках до кінця року сягне 18-25%

Президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко прогнозує, що до кінця поточного року частка проблемних кредитів у портфелях банків може зрости з 10% до 18%.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

За його словами, по індикативній групі банків, які оцінює АУБ (108 банків), частка проблемних кредитів за підсумками 2009 року становила 9,1%, загалом – до 10%, тобто 70 млрд. грн. «Я буду дуже радий, якщо на кінець 2010 року частка «поганих» кредитів не перевищуватиме 18%», – сказав він.

Крім того, А.Сугоняко відзначив, що в деяких банках частка проблемних кредитів уже досягла 40%. Ці банки функціонують за рахунок того, що їхні власники перекривають таке збільшення капіталом.

На думку голови ради АУБ Станіслава Аржевітіна, частка проблемних кредитів до кінця цього року може досягти 25%. «Я б відштовхувався від цифри 25%. Найкращий індикатор буде видно з правдивою ситуацією проблемних кредитів у банках, в яких працюють тимчасові адміністрації. Там уже нічого приховувати, і це може бути лакмусовим папірцем», – сказав він.

ПЕК

Україна збільшила виробництво електроенергії

Виробництво електроенергії в Об`єднаній енергосистемі України (ОЕСУ) в січні ц.р. збільшилося на 12%, або на 1,972 млрд. кВт/год., порівняно з січнем 2009 року, - до 18,454 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві палива і енергетики України.

Згідно з повідомленням, у січні теплові електростанції (ТЕС) збільшили виробництво електроенергії на 15,8%, або 1,154 млрд. кВт/год., – до 8,464 млрд. кВт/год., атомні електростанції (АЕС) – на 6,1%, або 460 млн. кВт/год., – до 8,017 млрд. кВт/год., блок-станції та комунальні ТЕЦ – на 5,9%, або 46 млн. кВт/год., – до 822 млн. кВт/год.

ГЕС і ГАЕС у січні у зв`язку з погодними умовами істотно наростили вироблення електроенергії - на 37,2% - 1,151 млрд. кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, виробництво електроенергії в Об`єднаній енергосистемі України в 2009 році скоротилося на 9,8%, або 18,768 млрд. кВт/год., порівняно з 2008 роком - до 172 млрд. 907,4 млн. кВт/год.

Агро

Уряд встановив мінімальні ціни на цукор

Кабінет міністрів затвердив мінімальні ціни на цукровий буряк і білий цукор на 2010-2011 маркетинговий рік.

Про це свідчить постанова Кабміну "Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2010 до 1 вересня 2011 року.

Відповідно до постанови, мінімальна ціна на цукровий буряк, що буде поставлятися з 1 вересня 2010 до 1 вересня 2011 для виробництва цукру в межах квоти "А", становитиме 291,66 грн./т, на цукор білий кристалічний - 4,25 тис. грн./т.

Крім того, документом встановлюється граничний розмір квоти постачання цукру на внутрішній ринок (квота "А") у період з 1 вересня 2010 до 1 вересня 2011 року в обсязі 1892 тис. тонн.

Будівництво

Депутати подбали про забезпечення громадян доступним житлом

Верховна Рада прийняла у першому читані проект закону “Про забезпечення громадян доступним житлом”.

За ухвалення цього законопроекту проголосували 320 народних депутатів із 425, зареєстрованих у сесійній залі.

Метою законопроекту є створення умов для забезпечення доступності будівництва або придбання житла громадянами, які потребують поліпшення житлових умов, але не мають або втратили право на соціальне житло відповідно до Закону України “Про житловий фонд соціального призначення”.

Законопроектом визначено поняття “доступне житло” та вимоги до такого житла. Законопроект містить положення про встановлення права громадян на доступне житло та державну підтримку на будівництво або придбання доступного житла і ведення обліку таких громадян.

Відповідно до статті 5, державна підтримка будівництва (придбання) доступного житла здійснюється шляхом використання чинних механізмів фінансування будівництва житла за рахунок коштів громадян та держави і запровадження додаткових, які передбачають надання громадянам державної підтримки на будівництво (придбання) доступного житла, а саме: сплати державою частини вартості будівництва (придбання) доступного житла, надання пільгового іпотечного кредиту, державних премій за накопичення житлових будівельних заощаджень на перший внесок за іпотечними житловими кредитами.

Таким чином, сплата частини вартості будівництва доступного житла або державних премій за накопичення житлових заощаджень на перший внесок здійснюються у разі наявності у громадянина свідоцтва про право на державну підтримку.

Іпотечний житловий кредит - фінансовий кредит, який надається громадянину на будівництво або придбання доступного житла уповноваженим банком, рефінансування якого здійснює Державна іпотечна установа або Національний банк України. Усе це дозволить надавати громадянам іпотечні житлові кредити, вартість яких буде нижчою у порівнянні з комерційними іпотечними житловими кредитами, які надаються на загальних умовах.

Здешевлення вартості будівництва доступного житла досягається шляхом визначення складових такого здешевлення та внесення змін до законодавства, що регулює відносини у відповідній сфері.

З метою запобігання зловживанням із доступним житлом законопроектом передбачено: створення автоматизованої системи обліку та надання інформації про громадян, які мають право на доступне житло та державну підтримку, а також ведення Єдиного державного реєстру громадян, які мають право на доступне житло; запровадження свідоцтва про право на державну підтримку, що є документом суворої звітності, форму, порядок видачі, обліку та обігу якого визначає Кабінет Міністрів України; вимога щодо визнання такими, що потребують державної підтримки на будівництво (придбання) доступного житла, громадян, середньомісячний сукупний доход яких у розрахунку на одну людину не перевищує чотирикратного розміру середньомісячної заробітної плати у регіоні.