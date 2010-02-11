Є підстави для перерахунку голосів на деяких дільницях
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА.
Вона зазначила, що вчора до ЦВК надійшло кілька десятків таких скарг, але вони ще не розглядалися на засіданні комісії.
«Ознайомлення з першими із них вже дає підстави ставити питання про необхідність доручення відповідним окружним виборчим комісіям про проведення повторного перерахунку голосів”, - сказала вона, констатувавши, що “мають місце випадки, коли з порушенням встановлених законом вимог доставлялася виборча документація до ОВК, була порушена цілісність пакетів із виборчою документацією».
Ж.УСЕНКО-ЧОРНА зазначила, що відповідно до закону, окружна виборча комісія повинна в такому разі провести перерахунок голосів виборців.
«В окремих випадках ОВК порушували закон і не лише не приймали таких рішень, а навіть голови окружних виборчих комісій одноосібно вирішували це питання і не виносили на голосування ініційоване членами комісія від іншого кандидата на пост Президента України питання щодо проведення повторного підрахунку голосів на дільниці», - зазначила Ж.УСЕНКО-ЧОРНА.
Як повідомляв УНІАН, керівник Центрального виборчого штабу кандидата на пост Президента Юлії ТИМОШЕНКО Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що БЮТ вже юридично довів факти фальсифікації з боку штабів іншого кандидата у президенти - Віктора ЯНУКОВИЧА.
За його словами, штаб Ю.ТИМОШЕНКО передав до ЦВК документи з вимогою про перерахунок голосів на більш як 900-х виборчих дільницях.