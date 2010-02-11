У ЦВК надійшли протоколи від 186 ОВК
08:17, 11 лютого 2010Різне
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Вчора - від 116
Вчора Центральна виборча комісія прийняла протоколи від 116 окружних виборчих комісій про підсумки голосування в межах відповідних територіальних виборчих округів.
Про це УНІАН повідомили у Відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату ЦВК.
Таким чином, за даними Комісії, станом на 21.30 вівторка на опрацюванні в ЦВК перебувають протоколи про підсумки голосування 186 окружних виборчих комісій із 225.
Також у ЦВК зазначили, що сьогодні на засіданні було розглянуто 1 протокол ОВК з позначкою "Уточнений".
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