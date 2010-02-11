У ЦВК надійшли протоколи від 186 ОВК

Вчора Центральна виборча комісія прийняла протоколи від 116 окружних виборчих комісій про підсумки голосування в межах відповідних територіальних виборчих округів.

Про це УНІАН повідомили у Відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату ЦВК.

Таким чином, за даними Комісії, станом на 21.30 вівторка на опрацюванні в ЦВК перебувають протоколи про підсумки голосування 186 окружних виборчих комісій із 225.

Також у ЦВК зазначили, що сьогодні на засіданні було розглянуто 1 протокол ОВК з позначкою "Уточнений".