ДПА в Києві: НОВІ РЕКВІЗИТИ сплати за видачу Свідоцтва платника ПДВ в Києві
Державна податкова адміністрація міста Києва повідомляє нові реквізити сплати 17 гривень за реєстрацію Свідоцтва платника податку на додану вартість для платників податків всіх районів міста Києва:
ДПІ у Голосіівському районі м. Києві
Р/ р: 31258272210543
ЗКПО: 26088788
МФО: 820019
Банк: ГУДКУ у м.Києві
Отримувач: ДПІ у Голосіївському районі м.Києва
Призначення платежу: За реєстрацію свідоцтва платника ПДВ.
Без ПДВ. Згідно діючих тарифів.
ДПІ у Дарницькому районі м. Києві
р/р :31252272210787
МФО :820019
ЕДРПОУ :26088794
Банк :ГУДКУ України в м.Києві
Отримувач :ДПІ у Дарницькому р-ні м.Києва
Призначення платежу :За свідоцтво платника ПДВ без ПДВ
ДПІ у Деснянському районі м. Києві
Р/р: 31259275210044;
МФО 820019
Код ЕДРПОУ 26088802
Банк: ГУ ДКУ у м.Києві
Одержувач: ДПІ у Деснянському районі м.Києва
Призначення платежу: за реєстрацію Свідоцтва платника ПДВ (без ПДВ)
Код бюджетної класифікації : 25010400
ДПІ у Дніпровському районі м. Києві
Р/р:31251272210261
МФО :820019
КОД ЄДРПОУ 26088819
Банк :УДК у м. Києві
Отримувач: ДПІ У Дніпровському районі м. Києва,
Призначення: сплата за бланк „Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ”
Сума: 17,00 грн.
ДПІ у Оболонському районі м. Києві
Р/р: 31253272210894
МФО : 820019
КОД ЄДРПОУ: 26088825
Банк : ГУ ДКУ у м.Києві
Отримувач: ДПІ у Оболонському районі м.Києва
Призначення: Реєстраційний рахунок КПКВ 3507010
ДПІ у Печерському районі м. Києві
р/р: 31255272210319
МФО: 820019
ЄДРПОУ: 26088831
Банк: ГУ ДКУ у м. Києві
Отримувач: ДПІ у Печерському районі м. Києва,
Призначення платежу: плата за свідоцтво платника ПДВ (без ПДВ),КЕКД 25010100, КПК 3507010
ДПІ у Подільському районі м. Києві
Р/р: 312582272210435
МФО: 820019
Код ЗКПО : 26088848
Банк :ГУДКУ у м.Києві
Отримувач : ДПІ у Подільському р-ні м.Києва
Призначення: За реєстрацію свідоцтва платника ПДВ
ДПІ у Святошинському районі м. Києві
Р/р: 31257272210652
МФО: 820019
Код ЄДРПОУ 26088854
БАНК: ГУ ДКУ у м. Києві,
Отримувач: ДПІ у Святошинському районі м.Києва
Призначення платежу : Плата за реєстрацію платника ПДВ
Код платежу: 101
Сума: 17 грн.
ДПІ у Солом’янському районі м. Києвір/р: 31258272210491
МФО: 820019
ЄДРПОУ: 26088860
Банк: ГУДКУ у м. Києві
Отримувач: ДПІ у Солом’янському районі м. Києві
Призначення платежу : Плата за реєстрацію платника ПДВ
ДПІ у Шевченківському районі м. Києва
ДПІ у Шевченківському районі м. КиєваР/р: 31254272210600
МФО: 820019
Код ЗКПО: 26088877
Банк: ГУДКУ у м. Києві,
Отримувач: ДПІ у Шевченківському районі м. Києва
Призначення платежу: В призначенні платежу після тексту пишеться:
За реєстрацію свідоцтва ПДВ.
КПК 3507010
Сума сплати – 17 грн. (без ПДВ)
Інформація надана прес-службою ДПА в Києві