ДПА в Києві: НОВІ РЕКВІЗИТИ сплати за видачу Свідоцтва платника ПДВ в Києві

Державна податкова адміністрація міста Києва повідомляє нові реквізити сплати 17 гривень за реєстрацію Свідоцтва платника податку на додану вартість для платників податків всіх районів міста Києва: ДПІ у Голосіівському районі м. Києві Р/ р: 31258272210543 ЗКПО: 26088788 МФО: 820019 Банк: ГУДКУ у м.Києві Отримувач: ДПІ у Голосіївському районі м.Києва Призначення платежу: За реєстрацію свідоцтва платника ПДВ. Без ПДВ. Згідно діючих тарифів. ДПІ у Дарницькому районі м. Києві р/р :31252272210787 МФО :820019 ЕДРПОУ :26088794 Банк :ГУДКУ України в м.Києві Отримувач :ДПІ у Дарницькому р-ні м.Києва Призначення платежу :За свідоцтво платника ПДВ без ПДВ ДПІ у Деснянському районі м. Києві Р/р: 31259275210044; МФО 820019 Код ЕДРПОУ 26088802 Банк: ГУ ДКУ у м.Києві Одержувач: ДПІ у Деснянському районі м.Києва Призначення платежу: за реєстрацію Свідоцтва платника ПДВ (без ПДВ) Код бюджетної класифікації : 25010400 ДПІ у Дніпровському районі м. Києві Р/р:31251272210261 МФО :820019 КОД ЄДРПОУ 26088819 Банк :УДК у м. Києві Отримувач: ДПІ У Дніпровському районі м. Києва, Призначення: сплата за бланк „Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ” Сума: 17,00 грн. ДПІ у Оболонському районі м. Києві Р/р: 31253272210894 МФО : 820019 КОД ЄДРПОУ: 26088825 Банк : ГУ ДКУ у м.Києві Отримувач: ДПІ у Оболонському районі м.Києва Призначення: Реєстраційний рахунок КПКВ 3507010 ДПІ у Печерському районі м. Києві р/р: 31255272210319 МФО: 820019 ЄДРПОУ: 26088831 Банк: ГУ ДКУ у м. Києві Отримувач: ДПІ у Печерському районі м. Києва, Призначення платежу: плата за свідоцтво платника ПДВ (без ПДВ),КЕКД 25010100, КПК 3507010 ДПІ у Подільському районі м. Києві Р/р: 312582272210435 МФО: 820019 Код ЗКПО : 26088848 Банк :ГУДКУ у м.Києві Отримувач : ДПІ у Подільському р-ні м.Києва Призначення: За реєстрацію свідоцтва платника ПДВ ДПІ у Святошинському районі м. Києві Р/р: 31257272210652 МФО: 820019 Код ЄДРПОУ 26088854 БАНК: ГУ ДКУ у м. Києві, Отримувач: ДПІ у Святошинському районі м.Києва Призначення платежу : Плата за реєстрацію платника ПДВ Код платежу: 101 Сума: 17 грн. ДПІ у Солом’янському районі м. Києві р/р: 31258272210491 МФО: 820019 ЄДРПОУ: 26088860 Банк: ГУДКУ у м. Києві Отримувач: ДПІ у Солом’янському районі м. Києві Призначення платежу : Плата за реєстрацію платника ПДВ ДПІ у Шевченківському районі м. Києва Р/р: 31254272210600 МФО: 820019 Код ЗКПО: 26088877 Банк: ГУДКУ у м. Києві, Отримувач: ДПІ у Шевченківському районі м. Києва Призначення платежу: В призначенні платежу після тексту пишеться: За реєстрацію свідоцтва ПДВ. КПК 3507010 Сума сплати – 17 грн. (без ПДВ) Інформація надана прес-службою ДПА в Києві

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