За 5 років східна частина України приєднається до РФ

Лідер ЛДПР, віце-спікер Держдуми РФ Володимир ЖИРИНОВСЬКИЙ вважає, що через 5 років східна частина України приєднається до Росії. Про це він заявив в інтерв`ю "Ехо Москви".

Відповідаючи на запитання: "Ви, як і раніше, вважаєте після того, як переміг Віктор ЯНУКОВИЧ, що потрібно дійсно приєднати Україну до Росії, або, принаймні, її значну частину?", політик відповів ствердно.

"Я вважаю, що це було б кращим вирішенням питання. Тому що видно, що це дві різні України - західна, це те, що входило до Австро-Угорщини, Польщі, - тобто це Прибалтика, а східна Україна - це Ташкент. Тому схід – це Росія. Донбас Сталін подарував, Крим – Хрущов, - це все входило до складу Росії, там, в основному російське населення. І одна з причин перемоги В.ЯНУКОВИЧА – він знає українську, але в основі він російська людина», - сказав В.ЖИРИНОВСЬКИЙ.

Він упевнений, що «в перспективі так і станеться. Тому що Захід не віддасть нам Україну, і нам не вигідно, щоб вона йшла вся і ставала другою Польщею. Тому ідеальний варіант - це Львів столиця України, все решта – назад, до Росії, - 8-й або 9-й федеральний округ.

При цьому В.ЖИРИНОВСЬКИЙ підкреслив, що це може статися за 5 років, пояснивши це погіршенням економічної ситуації в країні.

"Тому що економічні проблеми погіршуватимуться, і краще за все об`єднуватися. Європа ж об`єдналася, там благополучніші країни об`єдналися, щоб виходити з кризи к кращому форматі. В України, ви ж знаєте, - здається, 50% падіння валюти, і все інше – найгірший варіант. Там немає ресурсів, хто на заході працює, хто - у нас. Там за рік йдуть з життя 300 тисяч - ціле місто. У нас більше, але у нас велика країна, а їм це чутливо. Їх же вже не 50 мільйонів, а 40 мільйонів", – підсумував лідер ЛДПР.