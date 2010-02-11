Єфремов: Питання щодо відставки Тимошенко виноситися не буде
До кінця цього тижня...
Заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ запевняє, що до кінця цього тижня у Верховній Раді України не постане питання про відставку прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.
Він зауважив, що фракція ПР продовжує проводити переговори щодо нового складу парламентської коаліції, і за результатами цих переговорів будуть ухвалені рішення щодо відставки Ю.ТИМОШЕНКО.
«Сьогодні-завтра я не бачу варіантів розгляду цього питання», - сказав він.
Коментуючи інформацію про те, що частина фракції “Наша Україна – Народна самооборона” пропонує зберегти цю коаліцію, але обрати іншого прем’єр-міністра, О.ЄФРЕМОВ зазначив, що це питання не стосується фракції Партії регіонів. “Навіщо з нами обговорювати пропозиції НУ-НС, якщо вони пропонують коаліцію залишити в тому ж складі”, - сказав він.
В той же час О.ЄФРЕМОВ нагадав, що кандидатуру прем’єр-міністра представляє Президент. І саме від нього залежить питання щодо внесення тієї чи іншої кандидатури до ВР.