Єфремов: Питання щодо відставки Тимошенко виноситися не буде

Заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ запевняє, що до кінця цього тижня у Верховній Раді України не постане питання про відставку прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Він зауважив, що фракція ПР продовжує проводити переговори щодо нового складу парламентської коаліції, і за результатами цих переговорів будуть ухвалені рішення щодо відставки Ю.ТИМОШЕНКО.

«Сьогодні-завтра я не бачу варіантів розгляду цього питання», - сказав він.

Коментуючи інформацію про те, що частина фракції “Наша Україна – Народна самооборона” пропонує зберегти цю коаліцію, але обрати іншого прем’єр-міністра, О.ЄФРЕМОВ зазначив, що це питання не стосується фракції Партії регіонів. “Навіщо з нами обговорювати пропозиції НУ-НС, якщо вони пропонують коаліцію залишити в тому ж складі”, - сказав він.

В той же час О.ЄФРЕМОВ нагадав, що кандидатуру прем’єр-міністра представляє Президент. І саме від нього залежить питання щодо внесення тієї чи іншої кандидатури до ВР.