«Промінвестбанк» зобов’язали виплатити 53,5 млн. грн. «Борисполю»

Вищий господарський суд України (ВГСУ) відхилив касаційну скаргу ПАТ “Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” (“Промінвестбанк”) в особі філіалу “Відділення Промінвестбанку у м. Нікополь Дніпропетровської області” і залишив без змін ухвалу апеляційного суду, яка зобов`язує банк виплатити «Борисполю» 53 млн. 542,9 тис. грн.

Відповідне рішення суду від 20 січня ц.р. розміщено на сайті ВГСУ.

Довідка УНІАН. Між "Промінвестбанком" і аеропортом «Бориспіль» 27 березня 2007 р. було укладено депозитний договір до 5 лютого 2009 р., аеропорт поклав на рахунок 50 млн. грн. з правом дострокового повернення. 26 вересня 2008 м. «Бориспіль», як це передбачалося умовами договору, звернувся до банку із запитом про повернення частини суми депозиту, а саме – 49 млн. грн., проте звернення було залишене банком без відповіді.

У зв`язку з цим ДП “Міжнародний аеропорт “Бориспіль” звернувся до господарського суду Дніпропетровської області. Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 15 червня 2009 р. позов “Борисполя” був задоволений частково: стягнуто 49 млн. грн. боргу, 3,4 млн. грн. пені, 426 тис. грн. 3% річних і 4,1 млн. .грн. втрат через інфляцію. Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 15 вересня 2009 р. рішення господарського суду Дніпропетровської області від 15 червня 2009 р. в частині стягнення 3,4 млн. грн. пені було скасовано, в іншому рішення першої інстанції залишене без змін.