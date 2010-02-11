Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ готовий працювати з новим Президентом України, який змінить на цій посаді Віктора ЮЩЕНКА.

Про це повідомила журналістам прес-секретар Президента РФ Наталія ТИМАКОВА в Томську, передає РІА «Новости».

«Президент МЕДВЕДЄВ не раз озвучував свою позицію про те, що він не готовий працювати з Президентом ЮЩЕНКОМ. Ця позиція зберігається», - сказала Н.ТИМАКОВА.

«З новим Президентом України, якого обрав український народ, глава російської держави має намір працювати», - запевнила вона.

При цьому вона закликала дочекатися офіційного оголошення підсумків голосування з виборів Президента України.

Н.ТИМАКОВА також нагадала, що раніше Д.МЕДВЕДЄВ привітав Віктора ЯНУКОВИЧА з успіхом на президентських виборах.