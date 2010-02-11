Головне на 11 лютого

Фінанси

Сьогодні банк «Надра» відновлює часткові виплати за депозитами, згідно із раніше розробленими програмами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі банку.

«С другої половини дня 11 лютого 2010 року банк починає виплати згідно з програмами, які були розроблені і впроваджені в період роботи тимчасової адміністрації, основною з яких є Комплексна програма виплати депозитів клієнтам – фізичним особам», – говориться в повідомленні.

Власники депозитів, виплати за якими відповідно до Комплексної програми було відкладено або заплановано на лютий, одержать їх з 11 лютого, а виплати клієнтам, заплановані на січень або, згідно з угодою, на березень, буде здійснено в березні.

Правління Національного банку України ухвалило рішення про продовження тимчасової адміністрації в банку «Надра» на один рік - до 9 лютого 2011 року.

Про це УНІАН повідомив директор департаменту зовнішньоекономічних зв`язків Нацбанку Сергій КРУГЛИК.

«Ухвалено рішення про продовження тимчасової адміністрації ще на один рік - з 10 лютого 2010 року по 9 лютого 2011 року, згідно з чинним законодавством», - сказав С.КРУГЛИК.

Національний банк України буде проводити монетизацію облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), які передувають у розпорядженні НАК «Нафтогаз України», якщо це не буде суперечити орієнтирам монетарної політики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції керівник групи радників голови Нацбанку Валерій Литвицький.

При цьому він пояснив, що сьогодні не НБУ платить за імпортний газ, банк тільки забезпечує НАК «Нафтогаз України» доступ до необхідного обсягу валюти для проведення розрахунків.

«Нацбанк нікому не платив і платити не буде. Нацбанк у рамках свого розуміння безпечного рівня монетизації цінних паперів уряду. Ми братимемо участь у вторинному ринку цінних паперів, але відповідно до того, наскільки це безпечно для нашої монетарної програми, – сказав В.Литвицький. – Ми не будемо проплачувати борги, в тому числі НАК «Нафтогаз України», якщо це буде суперечити нашим уявленням про те, наскільки ми можемо собі дозволити брати участь у розширенні монетарної пропозиції».

Водночас він повідомив, що теоретично наявного обсягу валютних резервів НБУ достатньо для того, щоб у 2010 році забезпечувати «Нафтогаз» валютою. При цьому, на його думку, чинний механізм розрахунків за імпортований газ може поставити під загрозу відновлення співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

"ПриватБанк" має намір збільшити статутний капітал за рахунок реінвестиції дивідендів.

В обнародуваному сьогодні порядку денному запланованих на 20 березня зборів акціонерів банку в переліку питань вказується: «Ухвалення рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом (способом) збільшення номінальної вартості акцій, за рахунок реінвестиції дивідендів».

При цьому більш конкретної інформації не надається.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися котируванням 8,0680/8,0815 грн./дол., на 12:00 ціни впали до 8,0480/8,0580 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,0385/8,0470 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируванням 0,2677/0,2682 грн./рубль, на 12:00 ціни знизилися до 0,2668/0,2675 грн./рубль. На час закриття ціни встановилися на рівні 0,2665/0,2675 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль знизився і становив 30,126 рубля за долар (-0,089).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3773/1,3775 дол./євро, а на 15:10 впали до 1,3725/1,3727 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативним котируванням 11,1125/11,1355 грн./євро, на 12:00 ціни пішли донизу – 11,0710/11,0835 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники по евро-гривні досягли рівня 11,0460/11,0590 грн./євро.

Новини ПЕК

ВАТ «Укртранснафта» і АТ «КазТрансОйл» ведуть переговори щодо ціни на транспортування нафти до Східної Європи через Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам міністр палива та енергетики України Юрій ПРОДАН.

«Йдуть комерційні переговори щодо ціни на транспортування. Якщо сторони задовольнять одна одну за обсягами і ціною транспортування, то будуть підписані відповідні документи», – сказав Ю.ПРОДАН.

При цьому він зазначив, що «Укртранснафта» зацікавлена у тому, щоб одержувати великі доходи від своєї діяльності.

Уряд Польщі і керівництво національної нафтогазової компанії PGNIG затвердили узгоджені в січні з російською владою домовленості про поставки газу у Польщу і транзит російського газу польською територією.

Як повідомили УНІАН в прес-службі польського уряду і PGNIG, відповідні рішення, які відкривають дорогу до підписання нової міжурядової угоди між державами, були ухвалені в середу.

За даними прес-служби уряду, польсько-російські домовленості від 27 січня ц.р. затверджені за спрощеною процедурою, яка не передбачає їх розгляду на засіданні Кабінету Міністрів Польщі.

Контрольована міністерством держмайна Польщі PGNIG повідомила, що вчора домовленості затвердило як правління, так і наглядова рада компанії, яка є головним імпортером і продавцем газу в Польщі.

Міністр держмайна Польщі Олександр ГРАД назвав в ефірі "Польського радіо 3" підписання нового міжурядового договору після затвердження домовленостей польською владою "технічною справою".

Українські нафтогазовидобувні підприємства, за оперативними даними, у січні 2010 року скоротили видобуток газу на 9% порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 1 млрд. 757,4 млн. куб. м.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

За даними співрозмовника, видобуток нафти і газового конденсату в Україні у січні ц.р. скоротився на 10,4% порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 311,6 тис. тонн.

Постачання нафтової сировини на українські нафтопереробні заводи (НПЗ), за оперативними даними, в січні збільшилися на 14% у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року – до 969,5 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

У січні українські НПЗ переробили 944,7 тис. тонн нафтової сировини, що на 8,4% більше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Сільське господарство

Станом на сьогодні озимі зернові в Україні були у хорошому стані на 3,92 млн. га, що становить 46% від загальної площі сіву. У задовільному стані знаходилося 3,72 млн. га, або 43,6%, наголошується в інформації Міністерства аграрної політики.

На 10,4% площ, або на 0,89 млн. га, посіви були слабкими і прорідженими, відзначає ІА АПК-ІНФОРМ.

Крім того, на звітну дату, за даними МінАП, під крижаним покривом знаходилося 0,541 млн. га, або 6,3% усіх посівів. Зокрема, під крижаним покривом озимі були в Івано-Франківській області на 29,9% площ, Полтавській – 29%, Харківській – 15%, Черкаській – 12,1%, Луганській – 8,3%, Київській – 5,1%, Одеській – 2,5%, Закарпатській, – 2,2%. У Чернігівській області під крижаним покривом знаходиться 100% посівів озимих.

Озима пшениця знаходиться у хорошому стані на 3,118 млн. га - 46,8% площ, у задовільному – 2,87 млн. га (43,1%), слабка і проріджена – на 0,67 млн. га (10,1%). Стан посівів ячменю на 0,645 млн. га (40,7% площ) оцінюється як хороший, на 0,743 млн. га (47%) – задовільний і на 0,195 млн. га (12,3%) - слабкий і проріджений.

До даного часу у хорошому стані знаходиться 39% посівів озимого рапсу, в задовільному – 40%, слабкі і проріджені – 21%.

Порівняно із серединою січня 2009 р. стан озимих, за даними Мінагрополітіки, у цілому трохи погіршав.

Агропромхолдинг "Астарта-Київ", один з найбільших аграрних холдингів України, в 2010 році в рамках реалізації стратегії розвитку планує інвестувати до 10 млн. дол. США в придбання сільськогосподарської техніки та устаткування.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Всього планується поставка більше 90 одиниць нової техніки. Зокрема, будуть придбані польові сіялки і культиватори, трактори, навантажувачі, а також спеціальне устаткування для внесення добрив.

План буде реалізовано за рахунок залучення довгострокових кредитних ресурсів.

Програма розширення парку техніки безпосередньо пов`язана із збільшенням посівних площ і планами подальшого зростання компанії. Нова сільськогосподарська техніка використовуватиметься вже в посівній кампанії поточного року.

Крім того, агропромхолдинг планує до кінця 2010 р. придбати більше 100 одиниць сільгосптехніки виробництва України і країн СНД.

Як наголошується в повідомленні, нова техніка дозволить підвищити ефективність виробництва, скоротити витрати, оптимізувати логістику і підвищити рівень обслуговування клієнтів.

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої» (щодо ставки акцизного збору на спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду).

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосував 331 із 414 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено зміни у розмірах і періодах дії ставок акцизного збору на спиртові напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок з винограду (код згідно з УКТ ЗЕД 2208 20 12 00, 2208 20 62 00).

Також передбачено продовження дії ставки акцизного збору у розмірі 14 грн. за 1 літр стовідсоткового спирту до 31 грудня 2010 року.

Планується встановити з 1 січня 2011 року ставку акцизного збору у розмірі 20 грн. за 1 літр стовідсоткового спирту, а з 1 січня 2012 року – у розмірі 27 грн. за 1 літр стовідсоткового спирту.

(УНІАН)