Анонс на 12 лютого

Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

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Почне роботу Аграрний форум: «Державну аграрну політику - в руки товаровиробників», який відбудеться з ініціативи Аграрної партії України та Аграрного союзу України. Учасники: міністр аграрної політики України Юрій Мельник, голова Аграрної партії України та Аграрного союзу України Юрій Карасик, президент УНААН Михайло Зубець, голова комітету ВРУ з питань аграрної політики та земельних відносин Микола Присяжнюк, голова Асоціації фермерів і приватних землевласників України Іван Томич, президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко та інші відомі аграрії.

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10-30 - у медіа-холдингу «Главред-медіа» відбудеться прес-конференція на тему: «Консорціум з управління українською ГТС: доцільність створення, ризики, перспективи». Учасники: президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук; заст.голови правління ВАТ "Укртранснафта" Михайло Гончар. До участі запрошений уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський (вул.Стрітенська, 2/8). Акредитація на місці за редакційними посвідченнями. Телефон: (068) 346 39 41.

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Відбудеться засідання Українського клубу на тему: "Мінеральні джерела Закарпаття: загрози, відповідальність, проекти рішень". Організатори - "Український клуб", центр "Свобода слова" та "Українська громада".

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Прес-конференція голови Рахункової палати В.Симоненка на тему: "Бюджетний процес у реальному часі: міфи та реалії української економіки. Що далі? ". У прес-конференції візьмуть участь головні контролери Рахункової палати.

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Відбудеться брифінг на тему: «Чи варто очікувати підвищення вартості американської та європейської валют в Україні після президентських виборів?». У роботі візьме участь Микола Івченко, керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB.

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Почне роботу пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів України за участю міністра регіонального розвитку та будівництва України Василя Куйбіди. Телефон прямої лінії: 254 05 65. У 13-40 відбудеться брифінг міністра для ЗМІ.

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