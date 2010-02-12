Курс НБУ на 12.02.10
01:37, 12 лютого 2010Різне
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Офіційний курс НБУ на 12.02.10100 USD - 801.0000 (11 лютого - 801.0000)100 EUR - 1098.8118 (11 лютого - 1100.5740)10 RUR - 2.6590 (11 лютого-2.6483)Облікові курси банківських металів на 12.02.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-86467.95 (11 лютого-86147.55)961 XAG 10 Срібло-1231.14 (11 лютого-1249.56)962XPT10Платина-121431.60(11 лютого-120069.90)964 XPD 10 Паладій-33321.60 (11 лютого-33321.60)
Офіційний курс НБУ на 12.02.10
100 USD - 801.0000 (11 лютого - 801.0000)
100 EUR - 1098.8118 (11 лютого - 1100.5740)
10 RUR - 2.6590 (11 лютого-2.6483)
Облікові курси банківських металів на 12.02.10 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото-86467.95 (11 лютого-86147.55)
961 XAG 10 Срібло-1231.14 (11 лютого-1249.56)
962XPT10Платина-121431.60(11 лютого-120069.90)
964 XPD 10 Паладій-33321.60 (11 лютого-33321.60)
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