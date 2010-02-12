Янукович приймає привітання

Президент СШАпривітав лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА з перемогою на виборах Президента України.

Вчора відбулася телефонна розмова між Б.ОБАМОЮ і В.ЯНУКОВИЧЕМ, під час якої Президент США привітав українського політика.

Також Б.ОБАМА висловив високу оцінку рівню розвитку демократії в Україні, що було підтверджено під час проведення президентських виборів.

В.ЯНУКОВИЧ подякував за привітання і підкреслив, що партнерські відносини між США і Україною будуть динамічно розвиватися на засадах довіри і взаємоповаги.

Президент Грузії Михаїл СААКАШВІЛІ під час телефонної розмови привітав Віктора ЯНУКОВИЧА з перемогою на президентських виборах в Україні.

«Вірю у ваш успіх на високій посаді. Вибори в Україні були проведені демократично й вільно. Це ще раз довело, що Україна рухається шляхом зміцнення демократичних цінностей і свобод», – зазначив М.СААКАШВІЛІ.

В.ЯНУКОВИЧ подякував Президентові Грузії за привітання й добрі побажання.

Президент Франції Ніколя САРКОЗІ та Президент Німеччини Горст КЬОЛЕР привітали Віктора ЯНУКОВИЧА з нагоди обрання на посаду Президента України.

“Український народ зробив свій вибір під час вільних виборів, які мали плюралістичний і демократичний характер і відбувалися згідно з нормами, як це відзначила спостережна місія ОБСЄ. Це є перемогою демократії в Україні а також зразком для всього регіону. Я радий перспективі працювати з Вами”, – цитує прес-служба вітання Президента Франції.

Г.КЬОЛЕР у привітанні В.ЯНУКОВИЧА з обранням Президентом України побажав „наснаги і якомога більших успіхів у подоланні усіх викликів”.

Президент Європейської Ради Херман вн РОМПОЙ привітав Віктора ЯНУКОВИЧА з обранням Президентом України.

“Я хотів би передати мої сердечні привітання з обранням вас Президентом України”, - написано у листі Президента Європейської Ради.

Х.Ван РОМПОЙ зазначив, що Україна та ЄС мають тісні відносини на базі спільних цінностей та взаємного інтересу, який включає в себе спільні зобов’язання сприяти ринковим реформам, повазі до верховенства права та принципів демократії з метою тривалого благополуччя та безпеки народів України та ЄС.

“В цьому контексті я особливо вітаю той факт, що вибори в цілому були проведені відповідно до міжнародних стандартів”, - написав Президент Європейської Ради.

Х.Ван РОМПОЙ також висловив впевненість в подальшому поглибленні двосторонніх відносин та якомога швидшому підписанні угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

“Завершуючи листа, хотів би скористатися цією можливістю запросити вас відвідати Брюссель при найближчій нагоді”, - написав Президент Європейської Ради.

Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ привітав Віктора ЯНУКОВИЧА з обранням Президентом України.

“Від імені Європейської комісії та себе особисто я хотів би передати найтепліші привітання з вашим обранням Президентом України”, - зазначається у посланні Ж.БАРРОЗУ.

“Під час виборчої кампанії та днів голосування ми переконалися ще раз у відданості українського народу демократичним цінностям та його остаточному рішенню іти шляхом демократичних реформ. Я би хотів особливо привітати той факт, що вибори були проведені відповідно до міжнародних стандартів”, - написав Президент Єврокомісії.

У своєму посланні Ж.БАРРОЗУ зазначив, що перед Україною стоїть багато викликів, один з яких – подолання наслідків глобальної економічної кризи. Для цього, на переконання глави виконавчого органу влади Євросоюзу, потрібні термінові рішучі дії, спрямовані на проведення економічних та політичних реформ з метою забезпечення швидкого відновлення економіки та довготривалої стабільності і благополуччя.

“Європейський Союз стоятиме поруч з Україною в цих зусиллях. Ми продовжимо надавати вам нашу політичну, економічну, фінансову та технічну підтримку, як на двосторонньому рівні, так і в рамках Східного партнерства”, - написав Ж.БАРРОЗУ.

Він також зазначив, що ЄС готовий поглиблювати політичну асоціацію та економічну інтеграцію, зокрема, шляхом завершення переговорів про угоду про асоціацію між ЄС та Україною.

“Я сподіваюся на спільну роботу з вами для подальшого посилення наших відносин і для пошуку разом відповідей на загальні виклики, що стоять перед нами”, - наголосив Президент Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними Центральної виборчої комісії Віктор ЯНУКОВИЧ у другому турі виборів набрав 48,95% голосів виборців, Юлія ТИМОШЕНКО – 45,47%.