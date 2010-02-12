Тігіпко готовий працювати прем'єром

Лідер партії «Сильна Україна» Сергій ТІГІПКО готовий працювати прем`єр-міністром, якщо Віктор ЯНУКОВИЧ на посту Президента України зробить йому відповідну пропозицію.

Про це С.ТІГІПКО сказав в інтерв`ю газеті «Сегодня».

«Якщо ЯНУКОВИЧ покличе в прем`єри - піду», - відзначив він і наголосив, що жодних особливих умов з його сторони не буде, за винятком можливості проводити реформи. «Буде така пропозиція чи ні - подивимося. Тут все залежить від Віктора ЯНУКОВИЧА. Сьогодні прем`єр має дуже тісно працювати з Президентом і обов`язково повинен мати повноваження для проведення змін у країні. Дуже багато залежатиме від єдності команди - потрібні реформи, треба правильно розбудувати бюджет, знайти протиотруту корупції», - відзначив С.ТІГІПКО.

Водночас він не готовий очолити Нацбанк. «Це посада фахівця, а не лідера партії. Це означало б кинути своїх прихильників, а я на це не піду», - сказав С.ТІГІПКО.

Він також повідомив, що вже привітав В.ЯНУКОВИЧА з перемогою на в другому турі виборів: «Я вже привітав. У вівторок ми зустрілися, і я привітав його з результатом - поки не з перемогою, оскільки офіційних підсумків ЦВК ще не було».

С.ТІГІПКО також розповів, що залишається прихильником дострокових парламентських виборів, хоча і сумнівається, що вони відбудуться. «Думаю, «регіонали» зуміють створити коаліцію - охочих туди ввійти буде досить багато. Однак це не розв`яже проблем - цей парламент не націлений на реформи. І робота йтиме абияк. Тому я прихильник перевиборів», - відзначив він.