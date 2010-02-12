Уряд затвердив перелік стратегічних інвестпроектів

Кабінет міністрів України затвердив перелік інвестиційних проектів, які мають стратегічне значення для економічного розвитку держави.

Відповідну постанову уряду від 23 грудня №1429 оприлюднено на сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, до переліку включено 9 інвестпроектів.

У сфері енергетики стратегічними інвестпроектами визначено виробництво вітрових електроустановок високої потужності (відповідальне за реалізацію проекту - Національне космічне агентство України (НКАУ)) і модернізацію діючих і будівництво нових ТЕС (Міністерство палива та енергетики).

У сфері транспорту – організація швидкісних пасажирських перевезень у Києві (Міністерство транспорту та зв`язку, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»), будівництво авіаційного логістичного центру (Київська облдержадміністрація).

Крім того, на рівні регіонів пріоритетними інвестпроектами визначено будівництво комплексів із переробки твердих побутових відходів (Міністерство з питань житлово-комунального господарства, місцеві адміністрації), а також створення індустріальних парків (облдержадміністрації).

До стратегічних проектів віднесено виготовлення космічного ракетного комплексу «Циклон-4» (НКАУ), а також будівництво заводу з фракціонування плазми крові та створення системи забезпечення населення препаратами крові (Міністерство охорони здоров`я).