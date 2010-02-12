Головне на 12 лютого

Промисловість

За оцінками Рахункової палати України, падіння внутрішнього валового продукту України в 2009 році становило 13,9%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Рахункової палати Валентин Симоненко.

Як повідомляв УНІАН, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) прогнозує падіння ВВП України в 2009 році на рівні 14,5%.

Президент України Віктор Ющенко оцінює падіння валового внутрішнього продукту в 2009 році на рівні 15%.

Компанія Ralkon Commercial Limited, що належить українському бізнесмену Ігорю Коломойському, 8 лютого 2010 року продала 2,88% (17 млн. штук) акцій компанії Ferrexpo.

Про це повідомляється у повідомленні Ferrexpo, розміщеному на сайті компанії.

Згідно з повідомленням, після продажу частка акцій Ferrexpo, якими володіє Ralkon Commercial Limited, скоротилася до 0%.

Водночас у повідомленні Ferrexpo уточнюється, що між компанією Ralkon Commercial Limited і ще одним акціонером Ferrexpo – компанією Fayver Properties Inc, якій належить 3,43% (20 млн. 224 тис. 126 штук) акцій Ferrexpo, існує угода про спільне використання права голосування акціями Ferrexpo.

Компанія Fayver Properties Inc. належить бізнес-партнеру І.Коломойського Геннадію Боголюбову. Таким чином, І.Коломойський зберігає непрямий контроль над 3,43% акцій Ferrexpo.

Кабінет міністрів України затвердив перелік інвестиційних проектів, які мають стратегічне значення для економічного розвитку держави.

Відповідну постанову уряду від 23 грудня №1429 оприлюднено на сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, до переліку включено 9 інвестпроектів.

У сфері енергетики стратегічними інвестпроектами визначено виробництво вітрових електроустановок високої потужності (відповідальне за реалізацію проекту - Національне космічне агентство України (НКАУ)) і модернізацію діючих і будівництво нових ТЕС (Міністерство палива та енергетики).

У сфері транспорту – організація швидкісних пасажирських перевезень у Києві (Міністерство транспорту та зв`язку, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»), будівництво авіаційного логістичного центру (Київська облдержадміністрація).

Крім того, на рівні регіонів пріоритетними інвестпроектами визначено будівництво комплексів із переробки твердих побутових відходів (Міністерство з питань житлово-комунального господарства, місцеві адміністрації), а також створення індустріальних парків (облдержадміністрації).

До стратегічних проектів віднесено виготовлення космічного ракетного комплексу «Циклон-4» (НКАУ), а також будівництво заводу з фракціонування плазми крові та створення системи забезпечення населення препаратами крові (Міністерство охорони здоров`я).

Згідно з попередніми даними, за підсумками 2009 року українські металургійні підприємства одержали 6,3 млрд. грн. збитків (фінансовий результат до оподаткування).

Про це УНІАН повідомили в об`єднанні металургійних заводів «Металлургпром».

За даними джерела, негативна рентабельність метпідприємств становить -4,5%.

Фінанси

Жоден з показників, передбачених у законі про Державний бюджет України на 2009 рік, не виконаний.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції голова Рахункової палати України Валентин Симоненко.

Зокрема, стосовно прибуткової частини бюджету він повідомив, що уряд незаконно включив до прибуткової частини 14 млрд. грн. спеціальних прав запозичень (СПЗ), одержаних від Міжнародного валютного фонду.

За його словами, МВФ у своєму листі до органів державної влади України зазначав, що частина розподілених СПЗ має бути відображена як зовнішнє фінансування, а не як доходи бюджету. Крім того, за оцінками Рахункової палати, авансові податкові платежі від суб`єктів господарювання становили 14 млрд. грн., не відшкодований у строк ПДВ – 23 млрд. грн. За загальними оцінками Рахункової палати, невиконання прибуткової частини Держбюджету становило 45%.

Також у Рахунковій палаті відзначають, що минулого року було зафіксовано високий рівень проведення взаєморозрахунків, який становив 2,2 млрд. грн.

Щодо витратної частини В.Симоненко підкреслив, що її виконано на 85% запланованого обсягу, невиконання становить 45 млрд. грн. За його словами, 20% витрат з держбюджету у 2009 році було здійснено за рахунок коштів Міжнародного валютного фонду. До Стабілізаційного фонду торік надійшло 12 млрд. грн. із запланованих 20 млрд. грн. Витрати Стабілізаційного фонду становили 10 млрд. грн., з них 7 млрд. грн. витрачено на чисте споживання.

За оцінками Рахункової палати, реальний рівень дефіциту Держбюджету-2009 становив 34 млрд. грн., або 3,4% ВВП.

Голова Рахункової палати заявив про “неприпустимі темпи зростання державного боргу... динаміка якого на межі катастрофи”.

У Рахунковій палаті відзначають, що виконання Держбюджету минулого року здійснювалося в ручному режимі, а коштів на Єдиному казначейському рахунку (ЄКР) було недостатньо для виконання зобов`язань Державного казначейства України, що може свідчити про технічний дефолт цього відомства.

В.Симоненко назвав незаконними операції, що проводилися у 2009 році з кредитування НАК “Нафтогаз України” за рахунок державних коштів.

У Рахунковій палаті також дали негативну оцінку виконанню програми з підготовки до Євро-2012.

У рамках Комплексної програми виплати депозитів після відновлення видачі вкладів протягом доби – з 11 по 12 лютого 2010 року – банк «Надра» виплатив клієнтам - фізичним особам близько 20 млн. грн. Про це йдеться в повідомленні банку, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, на сьогодні грошові кошти можуть одержати клієнти, виплати яким у рамках Комплексної програми були заплановані на грудень, але відкладені у зв`язку з прийняттям рішення Кабінету міністрів України про передачу депозитів клієнтів банку «Надра» до іншої фінансової установи. Крім того, з 11 лютого банк повертає частину вкладів, які, згідно з депозитними угодами, мають виплачуватися в лютому.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися котируванням 8,0320/8,0480 грн./дол., на 12.00 ціни впали до 8,0225/8,0350 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,0175/8,0260 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируванням 0,2662/0,2667 грн./рубль, на 12.00 ціни знизилися до 0,2659/0,2664 грн./рубль. На час закриття ціни встановилися на рівні 0,2645/0,2650 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль зріс і склав 30,32 рублів за долар (+0,1940).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3627/1,3629 дол./євро, а на 15.00 впали до 1,3579/1,3581 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативним котируванням 10,9525/10,9765 грн./євро, на 12.00 ціни пішли вниз – 10,9335/10,9550 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники по євро-гривні досягли рівня 10,8640/10,8875 грн./євро.

Агропром

Голова аграрного комітету Верховної Ради України Микола ПРИСЯЖНЮК заявляє, що його комітет наполягає на прийнятті нового "цукрового закону".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Житомирі.

За його словами, нинішній закон, який прийнятий у 1999 році і регламентує ціну на цукор і цукровий буряк, не стимулює розвиток цукрової галузі в Україні.

М.ПРИСЯЖНЮК зазначив, що розроблений ним відповідний законопроект уже зареєстрований у парламенті.

За його даними, цукрова галузь країни здатна виробляти близько 5 млн. тонн цукру за рік. (УНІАН: В Україні за підсумками 2009 року виробництво цукру-піску знизилося на 18,8%, порівняно з 2008 роком, – до 1,276 млн. тонн.) Для успішної роботи галузі, на думку депутата, в Міністерстві аграрної політики треба створити аналітичну моніторингову групу, яка відстежуватиме і прогнозуватиме ситуацію з вирощуванням і переробкою цукру в країні.

М.ПРИСЯЖНЮК упевнений, що при правильному дотуванні вирощування цукрових буряків Україна здатна не тільки забезпечити себе цукром, а й успішно експортувати його в Росію.

При цьому він наполягає на необхідності скасування внутрішньої квоти на виробництво цукру в країні. «Нині чинна квота не допомагає цукровиробникам, а тільки заважає», – зазначив М.ПРИСЯЖНЮК.

Голова аграрного комітету ВР також повідомив про намір зібрати в очолюваному ним комітеті за «круглим столом» аграріїв, виробників цукру, представників Мінагрополітики та обговорити ці проблеми.

М.ПРИСЯЖНЮК підкреслив, що парламент має терміново прийняти новий закон для врегулювання ситуації із зростанням цін на цукор.

Міністерство аграрної політики України збільшило прогноз експорту зерна з України у цьому маркетинговому році на 10% – з 20 до 22 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перший заступник міністра аграрної політики України Юрій Лузан.

«За нашими оцінками, експорт зерна з України становитиме близько 22 млн. тонн», – сказав він.

За даними міністерства, на сьогодні з України експортовано вже понад 17 млн. тонн зерна.

(УНІАН)