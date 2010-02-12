Ющенко оголосив Калуш зоною надзвичайної екологічної ситуації
Президент підписав закон, ухвалений учора парламентом
Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав закон, яким затверджено указ глави держави «Про оголошення територій міста Калуш та сіл Кропивник і Сівка-Калуська Калуського району Івано-Франківської області зоною надзвичайної екологічної ситуації».
Текст документу обнародуваний на офіційному сайті глави держави.
Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Як повідомляв УНІАН, цей закон Верховна Рада ухвалила учора. Документ підтримали 392 народних депутати із 427, зареєстрованих у сесійній залі.
У своєму указі глава держави зазначає, що внаслідок прийнятих свого часу неправильних рішень щодо розташування й експлуатації хвостосховищ, відвалів, акумулюючих ємностей та способу ліквідації шахтних порожнин, що утворилися в результаті господарської діяльності хімічних підприємств у Калуському районі Івано-Франківської області, було порушено екологічну рівновагу у товщі гірських порід Калуш-Голинського родовища калійних солей. Це спричинило численні провали земної поверхні над площею шахтних полів у Калуші, руйнування будинків і комунікацій, засолення водоносних горизонтів у цьому місті, селах Кропивник і Сівка-Калуська.
Указом і законом передбачено, що Кабінет міністрів України має забезпечити невідкладно у зоні надзвичайної екологічної ситуації добровільне відселення людей з територій просідання земної поверхні, утворення провальних воронок, карстів, зсувів грунтів, з обов`язковим забезпеченням їх жилими приміщеннями для тимчасового, а в подальшому постійного проживання; здійснення запобіжних заходів щодо недопущення забруднення джерел питного водопостачання; здійснення технічних заходів з укріплення, гідроізоляції, зменшення динаміки приросту розсолів у Домбровському кар`єрі калійних руд.
Крім того, уряд має здійснити укріплення дамби хвостосховища № 2 Калуш-Голинського родовища калійних солей; дослідження полігону захоронення токсичних відходів, розробку та здійснення комплексу заходів щодо локалізації джерела забруднення токсичними відходами навколишнього середовища та щодо ліквідації наслідків такого забруднення.
Кабмін також має виділити у тижневий строк додаткові кошти місцевим бюджетам Калуша і Калуського району, інші матеріальні ресурси для нормалізації екологічного стану в зоні надзвичайної екологічної ситуації; установити суворий контроль за цільовим використанням фінансових та матеріальних ресурсів, які виділяються для виконання робіт щодо нормалізації обстановки у зоні надзвичайної екологічної ситуації тощо.
Зі свого боку Міністерство закордонних справ України та Міністерство економіки України мають звернутися до міжнародних організацій та іноземних держав з проханням надати гуманітарну і технічну допомогу для нормалізації екологічного стану у Калуші та селах Кропивник і Сівка-Калуська; сприяти залученню інвестицій у соціально-економічний розвиток Калуша та сіл Кропивник і Сівка-Калуська.
У свою чергу, Міністерство внутрішніх справ України разом із відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування мають забезпечити посилену охорону громадського порядку та об`єктів, що забезпечують життєдіяльність населення у зоні надзвичайної екологічної ситуації.