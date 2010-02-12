Курс НБУ на 15.02.10

Офіційний курс НБУ на 15.02.10100 USD - 800.2500 (12 лютого - 801.0000)100 EUR - 1086.0993 (12 лютого - 1098.8118)10 RUR - 2.6534 (12 лютого-2.6590)Облікові курси банківських металів на 15.02.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-86286.96 (12 лютого-86467.95)961 XAG 10 Срібло-1226.78 (12 лютого-1231.14)962XPT10Платина-121077.83(12 лютого-121431.60)964 XPD 10 Паладій-33130.35 (12 лютого-33321.60)

Офіційний курс НБУ на 15.02.10 100 USD - 800.2500 (12 лютого - 801.0000) 100 EUR - 1086.0993 (12 лютого - 1098.8118) 10 RUR - 2.6534 (12 лютого-2.6590) Облікові курси банківських металів на 15.02.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-86286.96 (12 лютого-86467.95) 961 XAG 10 Срібло-1226.78 (12 лютого-1231.14) 962XPT10Платина-121077.83(12 лютого-121431.60) 964 XPD 10 Паладій-33130.35 (12 лютого-33321.60)

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