На півдні України та в Криму оголошено штормове попередження
12:25, 13 лютого 2010Різне
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Сильний дощ, пориви вітру, ожеледь
У Криму та Херсонській області на сьогодні оголошено штормове попередження. Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, 13-14 лютого в Криму очікуються сильні зливи. У річках можливий підйом рівня води на 0,3-0,8 м.
Проїзд по дорогах півострова, Ангарському й Грушівському гірським перевалам забезпечено.
Як стало відомо, у Херсонській області на сьогодні також оголошено штормове попередження.
На херсощині також очікується місцями сильний дощ, пориви вітру, ожеледь, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.
Як повідомляв УНІАН, через негоду у Херсонській області знеструмлено 35 населених пунктів.
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