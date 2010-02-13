На півдні України та в Криму оголошено штормове попередження

У Криму та Херсонській області на сьогодні оголошено штормове попередження. Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, 13-14 лютого в Криму очікуються сильні зливи. У річках можливий підйом рівня води на 0,3-0,8 м.

Проїзд по дорогах півострова, Ангарському й Грушівському гірським перевалам забезпечено.

Як стало відомо, у Херсонській області на сьогодні також оголошено штормове попередження.

На херсощині також очікується місцями сильний дощ, пориви вітру, ожеледь, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Як повідомляв УНІАН, через негоду у Херсонській області знеструмлено 35 населених пунктів.