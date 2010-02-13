Сьогодні ЦВК розгляне низку скарг щодо виборів Президента
13:00, 13 лютого 2010Різне
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Засідання розпочнеться о 15.00
Сьогодні о 15.00 відбудеться чергове засідання Центральної виборчої комісії.
Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату ЦВК, на засіданні, передбачається розглянути, зокрема, низку скарг щодо виборів Президента України 2010 року.
Акредитація на захід триватиме до 14.30 за телефонами: 256-81-72, 256-82-80. Акредитація обов’язкова.
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