Завтра в Україні до 2° тепла

Завтра в Україні очікується сніг, вдень до 2° тепла.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 14 лютого в Україні буде хмарно. Сніг, мокрий сніг, на півдні та південному сході з дощем, вночі на Лівобережжі, в Криму та карпатському регіоні місцями сильні опади, вдень у південній частині невеликі опади. В Україні місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, туман. На дорогах, крім півдня, ожеледиця. Вітер переважно південний (на заході північно-західний), 5-10 м/с, у південній та східній частинах пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у південних областях вночі близько 0°, вдень 0-5° тепла; в Криму вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°.

У Київській області завтра хмарно. Часом мокрий сніг, місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У столиці хмарно. Часом мокрий сніг, слабкий туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.