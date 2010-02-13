Портнов представлятиме інтереси Тимошенко у ВАСУ

Народний депутат, заступник керівника виборчого штабу кандидата у президенти України Юлії ТИМОШЕНКО Андрій ПОРТНОВ представлятиме її інтереси у Вищому адміністративному суді, в якому будуть оскаржені результати виборів глави держави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це заявив сам А.ПОРТНОВ, коментуючи інформацію ЗМІ про те, що він нібито відмовився оскаржувати результати другого туру виборів.

«Ми пройдемо цей шлях до кінця і забезпечимо максимальний правовий захист Юлії ТИМОШЕНКО», - сказав А.ПОРТНОВ.

Він повідомив, що штаб Ю.ТИМОШЕНКО підготував відповідну юридичну аргументацію, яка включає в себе аналіз українських та міжнародних правових норм.

А.ПОРТНОВ наголосив, що прийняте політичне рішення оскаржувати результати виборів, тому вся юридична команда Ю.ТИМОШЕНКО вживатиме максимум заходів для захисту справжнього волевиявлення громадян.

Як повідомлялося, штаб Ю.ТИМОШЕНКО вимагає провести перерахунок голосів по 1200 дільницям, відповідно до яких подані скарги.

Керівник Центрального виборчого штабу Ю.ТИМОШЕНКО Олександр ТУРЧИНОВ наголошував, що для країни дуже важливо знати, легітимно чи нелегітимно обраний Президент.

Як повідомляв УНІАН, джерело, близьке до А.ПОРТНОВА, повідомило тижневику «Дзеркало тижня» (№ 5(785), 13-19 лютого), що А.ПОРТНОВ нібито вважає безперспективним судове опротестовування результатів другого туру президентських виборів в Україні, і склав із себе повноваження з подальшого ведення відповідної юридичної кампанії з боку БЮТ.

За інформацією джерела, А.ПОРТНОВ і близькі до нього експерти у питаннях юриспруденції нібито вважають, що успішно опротестувати результати другого туру виборів у суді та провести повторні вибори неможливо.