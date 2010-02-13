ЦВК прийняла всі 225 протоколів окружних комісій

15:44, 13 лютого 2010
Різне
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...щодо підсумків 2-го туру

Центральна виборча комісія прийняла всі 225 протоколів окружних виборчих комісій стосовно підсумків повторного голосування з виборів Президента України.

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії, сьогодні ЦВК в режимі засідання продовжила прийом протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування в межах відповідних територіальних виборчих округів з позначкою "Уточнений".

За підсумками ранкової частини засідання було прийнято всі протоколі ОВК з позначкою "Уточнений", які мали надійти до Комісії.

Таким чином на опрацюванні в ЦВК знаходяться протоколи про підсумки голосування 225 окружних виборчих комісій.

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