ЦВК прийняла всі 225 протоколів окружних комісій

Центральна виборча комісія прийняла всі 225 протоколів окружних виборчих комісій стосовно підсумків повторного голосування з виборів Президента України.

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії, сьогодні ЦВК в режимі засідання продовжила прийом протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування в межах відповідних територіальних виборчих округів з позначкою "Уточнений".

За підсумками ранкової частини засідання було прийнято всі протоколі ОВК з позначкою "Уточнений", які мали надійти до Комісії.

Таким чином на опрацюванні в ЦВК знаходяться протоколи про підсумки голосування 225 окружних виборчих комісій.