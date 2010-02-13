Головне на 13 лютого

Хроніка дня

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Вибори: ЦВК прийняла всі 225 протоколів окружних комісій стосовно підсумків 2-го туру

Центральна виборча комісія прийняла всі 225 протоколів окружних виборчих комісій стосовно підсумків повторного голосування з виборів Президента України.

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії, сьогодні ЦВК в режимі засідання продовжила прийом протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування в межах відповідних територіальних виборчих округів з позначкою "Уточнений".

За підсумками ранкової частини засідання було прийнято всі протоколі ОВК з позначкою "Уточнений", які мали надійти до Комісії.

Таким чином на опрацюванні в ЦВК знаходяться протоколи про підсумки голосування 225 окружних виборчих комісій.

Портнов відмовився від оскарження результатів 2-го туру в суді від імені БЮТ

Народний депутат від БЮТ Андрій ПОРТНОВ вважає безперспективним судове опротестовування результатів другого туру президентських виборів в Україні, і склав із себе повноваження з подальшого ведення відповідної юридичної кампанії з боку БЮТ.

Про це тижневику «Дзеркало тижня» (№ 5(785), 13-19 лютого) повідомило близьке до А.ПОРТНОВА джерело.

За інформацією джерела, А.ПОРТНОВ і близькі до нього експерти у питаннях юриспруденції вважають, що успішно опротестувати результати другого туру виборів у суді та провести повторні вибори неможливо.

«Плюс визнання виборів Заходом, НАТО, ЄС, ОБСЄ, привітання ОБАМИ… Треба цілком втратити зв’язок із реальністю, щоб демонстративно не помічати таких очевидних речей», - уточнює співрозмовник видання.

При цьому, за даними джерела, подібну позицію розділяють далеко не всі у БЮТ. Опоненти А.ПОРТНОВА, які входять до так званої «групи ОНОПЕНКА», зокрема, народні депутати Микола КАТЕРИНЧУК і Сергій ВЛАСЕНКО, за словами джерела, «взяли в оборот лідера і повністю дезінформували керівництво фракції» стосовно судових перспектив можливого скасування результатів другого туру виборів.

Пізніше пре-служба БЮТ заявила, що Портнов таки представлятиме інтереси партіі у Вищому адміністративному суді, в якому будуть оскаржені результати виборів глави держави.

«Ми пройдемо цей шлях до кінця і забезпечимо максимальний правовий захист Юлії ТИМОШЕНКО», ніби-то сказав він.

Влада: Фракція Партії регіонів 14 лютого обговорить свої перші кроки після офіційного оприлюднення результатів виборів

Фракція Партії регіонів 14 лютого проведе засідання, на якому обговорить свої першочергові дії після офіційного оприлюднення результатів виборів Президента України.

Про це в ефірі програми "Шустер Live" вчора ввечері на ТРК «Україна» заявив перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Під час ефіру виникла невелика суперечка між О.ЄФРЕМОВИМ та лідером депутатської групи "За Україну!", що входить до складу фракції НУ-НС, В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ.

В.КИРИЛЕНКО висловив претензії до того, що на даний час від команди переможця виборів не чути, якими будуть першочергові кроки, а йдеться лише про розподіл посад.

Він також звернувся до О.ЄФРЕМОВА з проханням назвати три першочергові укази В.ЯНУКОВИЧА як Президента України.

"Я не знаю. Я не радився з Президентом по цьому питанню", - сказав О.ЄФРЕМОВ і додав, що у неділю відбудуться збори фракції Партії регіонів.

"Це будуть збори фракції, на яких ми будемо обговорювати першочергові дії. Але, повірте, за вашими указами ми працювати точно не будемо", - сказав народний депутат, відповідаючи В.КИРИЛЕНКУ.

При цьому О.ЄФРЕМОВ додав, одним із перших кроків В.ЯНУКОВИЧА буде доручення уряду про виконання закону щодо підвищення соціальних стандартів. "І це буде зроблено", - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Фінанси: Фонд Ахметова рекомендує розпочати реформи з банківської системи

Фонд Ріната АХМЕТОВА назвав 7 основних реформ для підвищення конкурентоспроможності країни.

Як зазначає у статті для тижневика "Дзеркало тижня" (№ 5 (785) 13-19 лютого) директор фонду «Ефективне управління" Наталя ІЗОСІМОВА, першим пріоритетом для України є реформа банківської системи.

За її словами, Національний банк України спільно з урядом має розробити бачення архітектури майбутньої фінансової системи України, яка може базуватися на кількох великих, або на більшій кількості середніх банків.

«Виходячи з першого або другого варіанта, варто робити подальші кроки в реформуванні банківського сектору. Ця реформа в будь-якому разі неминуча, і що швидше вона відбудеться, то швидше з’явиться визначеність, відновиться довіра до банків і пожвавиться фінансування бізнесу», - відзначила Н.ІЗОСІМОВА.

Другим і третім пріоритетами є прийняття Податкового кодексу і спрощення регуляторного середовища для бізнесу, заявила експерт.

Зокрема, необхідно скоротити терміни і процедури, пов`язані з реєстрацією та отриманням необхідних дозволів, а також відмінити одну третину всіх ліцензій в Україні, які не виконують функцій ані захисту споживачів, ані захисту державних інтересів. При цьому окремим важливим завданням виступає радикальне спрощення дозвільної системи в будівництві, підкреслила Н.ІЗОСІМОВА.

Пріоритет четвертий - реформа на ринку землі сільськогосподарського призначення, зокрема, зняття мораторію на купівлю-продаж землі сільгосппризначення.

«Через дію мораторію земля не може бути предметом застави, тому можливості одержати кредити у сільгоспвиробників украй обмежені», - пояснила експерт.

П`ятим пріоритетом є створення інституту державно-приватного партнерства. Так, масштабні інфраструктурні проекти допоможуть оживити металургію, будівельну галузь, сектор послуг і створять нові робочі місця в короткостроковій перспективі. У довгостроковій перспективі інфраструктура стане каталізатором економічного зростання, переконана Н.ІЗОСІМОВА.

Шостий пріоритет директор фонду «Ефективне управління» бачить у вдосконаленні процедури банкрутства, сьомий, - у реформі державного апарату.

«Ефективність здійснених реформ напряму залежить від ефективності роботи і професіоналізму державної служби. Можна сказати, що це реформа всіх реформ, бо прийняття законів у парламенті має гарантувати реалізацію цих законів на практиці», - пояснила Н.ІЗОСІМОВА.

Вона відзначила, що в більшості розвинених країн політичний рівень керівництва відокремлений від рівня держапарату, і політики обмежені в ухваленні кадрових рішень у своїх відомствах. Це створює держслужбовцям набагато сприятливіші умови для роботи, зокрема можливості професійного і кар`єрного зростання. Ця реформа повинна також сприяти оптимізації функцій інститутів державної влади, поділу повноважень і зон відповідальності, вважає експерт.

Н.ІЗОСІМОВА також підкреслила, що дані реформи можуть бути реалізовані у досить короткі терміни і впроваджені протягом 2010 року, а також для впровадження більшої частини з них не вимагається значних ресурсів.

Крім того, пропоновані заходи забезпечують і антикризовий ефект, і закладають фундамент майбутнього економічного зростання.

«Без цих реформ підвищити конкурентоспроможність країни й залучити довгострокові інвестиції, такі потрібні для виходу з кризи, буде непросто», - переконана директор фонду «Ефективне управління».

Транспорт: В Україні через негоду закрито 5 аеропортів

В Україні через негоду закрито аеропорти у п’яти містах.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства транспорту та зв`язку України.

За оперативними даними, із 12.45 у зв’язку з несприятливими погодними умовами закрито аеропорт в Івано-Франківську. Ведеться очищення злітно-посадкової смуги.

Також не працюють аеропорти у Дніпропетровську, Рівному, Маріуполі та Чернівцях.

У 9-ти областях України ускладнений проїзд автошляхами

В Україні більш як 4 тисячі працівників служби автомобільних доріг розчищають дороги від снігу.

Як повідомляє прес-служба Міністерства транспорту та зв`язку України, станом на 13.00 в Житомирській, Івано-Франківській, Львівській, Харківській та Луганській областях опади у вигляді невеликого снігу; у Чернівецькій області - мокрий сніг, у Закарпатській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях - місцями невеликий дощ. На перевальних ділянках доріг в Карпатах в Івано-Франківській області - сніг, на інших перевалах - без опадів. В АР Крим без опадів, місцями туман. Проїзд забезпечений.

На дорозі М-05 Київ-Одеса в Одеській області йде місцями невеликий дощ, дорожнє покриття місцями мокре. Проїзд забезпечений.

Покриття автошляхів державного значення у центральних та східних областях засніжене. У Чернігівській – “снігова каша”, у Донецькій – місцями снігові перемети, у Миколаївській, Запорізькій та Одеській областях - місцями ожеледиця. Проїзд забезпечений, проте у Донецькій та Львівській областях тимчасово закрито рух.

Покриття автодоріг місцевого значення майже в усіх областях засніжене. У Чернігівській, Полтавській, Волинській та Донецькій областях - снігові перемети, у Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях – ожеледиця. Проїзд забезпечений, проте в Чернігівській, Полтавській, Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях рух ускладнений.

На зимовому утриманні доріг працюють 2912 механізмів та 4135 робітників.

Агро: Завтра в Україні очікується сніг, вдень до 2° тепла

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 14 лютого в Україні буде хмарно. Сніг, мокрий сніг, на півдні та південному сході з дощем, вночі на Лівобережжі, в Криму та карпатському регіоні місцями сильні опади, вдень у південній частині невеликі опади. В Україні місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, туман. На дорогах, крім півдня, ожеледиця. Вітер переважно південний (на заході північно-західний), 5-10 м/с, у південній та східній частинах пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у південних областях вночі близько 0°, вдень 0-5° тепла; в Криму вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°.

У Київській області завтра хмарно. Часом мокрий сніг, місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У столиці хмарно. Часом мокрий сніг, слабкий туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

Надзвичайні ситуації: У 10 областях України через негоду знеструмлені 499 населених пунктів

У 10 областях України через негоду без електропостачання залишились 499 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, в Одеській без світла опинились 239 населених пунктів, у Миколаївській – 202, Херсонській – 35, Запорізькій – 8, Вінницькій – 4, Луганській – 4, Полтавській – 3, Тернопільській – 2, Донецькій – 1 і Дніпропетровській – 1.

Електропостачання відновлюють бригади обленерго.

У Криму оголошено штормове попередження

У Криму оголошено штормове попередження на 13-14 лютого.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, 13-14 лютого в Криму очікуються сильні зливи. У річках можливий підйом рівня води на 0,3-0,8 м.

Проїзд по дорогах півострова, Ангарському й Грушівському гірським перевалам забезпечено.У Херсонській області на сьогодні оголошено штормове попередження

У Херсонській області на сьогодні оголошено штормове попередження.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, в регіоні очікується місцями сильний дощ, пориви вітру, ожеледь, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Як повідомляв УНІАН, через негоду у Херсонській області знеструмлено 35 населених пунктів.

У Херсонській області на сьогодні оголошено штормове попередження

Херсон. 13 лютого. УНІАН. У Херсонській області на сьогодні оголошено штормове попередження.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, в регіоні очікується місцями сильний дощ, пориви вітру, ожеледь, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Як повідомляв УНІАН, через негоду у Херсонській області знеструмлено 35 населених пунктів.