Анонс на 15 лютого

Події 15 лютого

11-00 - Розпочнеться засідання Погоджувальної ради ВРУ (вул. Грушевського, 18/2, к. 11).

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11-00 - Відбудеться розширене засідання Антимонопольного комітету України щодо обговорення проблеми антиконкурентних змов в сфері державних закупівель та напрацювання ефективних механізмів запобігання таким порушенням. Буде представлено аналітичний огляд роботи органів Комітету з виявлення та припинення антиконкурентних узгоджених дій учасників торгів, які призводять до спотворення результатів тендерів та значного перевищення витрат державних коштів. Учасники: в.о.голови Комітету Олександр Мельниченко, перший заст..голови Комітету ВРУ з питань економічної політики Сергій Осика, президент УСПП Анатолій Кінах, голови Ради Федерації роботодавців України Юрій Бойко, президент УАК Леонід Козаченко (вул. Урицького, 45, 4-й поверх, зала засідань).

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13-00 - Відбудеться засідання постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку (вул.. Хрещатик, 36, 919 к.);

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15-00 - відбудеться засідання постійної комісії Київради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу (вул..Хрещатик, 36, 4-й поверх, конференц-зал).

Потрібна акредитація. Телефон: 278-24-64.

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15-00 - Відбудеться 160 засідання Українського клубу на тему: "Доля Верховної Ради шостого скликання в нових умовах». Організатори: Київський інститут проблем управління імені Горшеніна, товариство “український клуб”, Центр "Свобода слова" Інститут української політики, Міжнародний Центр національного відродження,Українська громада (вул. Ярославів вал, 9, конференц-зал Міжнародного Центру національного відродження). Реєстрація учасників: info@litforum.org.

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17-00 - Відбудеться семінар з житлової тематики, як громадський захід самозахисту населення, організований громадськими організаціями “Спілка власників житла Києва” та “Асоціація Територіальна громада”. Планується підписання учасниками листа-звернення до Київського міського голови з проханням провести зустріч з головами правлінь ЖБК, ОСББ всіх районів міста Києва (актова зала інституту “Київпроект”, вул.Б.Хмельницького, 18-22). Телефон: 067-407-52-73.

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16 лютого о 13-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Найкращий автосалон країни “ВААІД KYIV AUTOMOTIVE SHOW 2010 відбудеться!”. Організатори: Всеукраїнська Асоціація Автомобільних Імпортерів і Дилерів (ВААІД) та компанія «ВААІД-ЕКСПО». Питання для обговорення: Формат автошоу у 2010 році; Подальша перспектива повноцінного розвитку автомобільного ринку країни. Учасники: Станіслав Щербина, президент ВААІД; Олег Назаренко, генеральний директор ВААІД; Олег Литвяк, виконавчий директор «ВААІД-ЕКСПО» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 279-72-89, 8 067 538 95 03.