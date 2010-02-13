Сьогодні в 21.00 Тимошенко звернеться до українців

Сьогодні 21.00 провідні українські телеканали транслюватимуть звернення прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО до народу.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України.

В інтерв`ю УНІАН народний депутат від “Нашої Україна – Народної самооборони” Тарас СТЕЦЬКІВ заявляв, .що «мовчання прем`єр-міністра України налаштовує на мінорний лад». Т.СТЕЦЬКІВ називає дивною поведінку Ю.ТИМОШЕНКО в ситуації, коли «весь світ вже визнав результати виборів». За його словами, Ю.ТИМОШЕНКО чудово має розуміти, що «суди є безперспективні в принципі».

Т.СТЕЦЬКІВ вважає, що мовчання Ю.ТИМОШЕНКО пов’язане з тим, що вона не прийняла остаточно рішення, який з варіантів обрати – «чи йти в опозицію, чи чекати, поки її відправлять у відставку, чи пробувати домовлятися».

На думку депутата від НУ-НС, Ю.ТИМОШЕНКО «має подати у відставку і перейти в опозицію”. “І це було б цивілізовано, це був би прецедент, це було б корисно для держави», - підкреслив він.

За його словами, перехід в опозицію дав би Ю.ТИМОШЕНКО та її політичній силі «політичну перспективу». «У протилежному випадку – затягування нічого не дає, адже все одно винесуть уперед ногами, і при цьому будуть казати: «вона зубами трималася за крісло, бо для неї влада найголовніше в житті», - сказав Т.СТЕЦЬКІВ.

Як повідомляв УНІАН, за результатами опрацювання 100% електронних протоколів, за кандидата на посаду Президента Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували 48,95% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО – 45,47%.