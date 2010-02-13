ЦВК має встановити офіційні результати 2-го туру вже 16 лютого

Центральна виборча комісія повинна 16 лютого встановити офіційні результати другого туру виборів Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам заступник голови ЦВК Андрій МАГЕРА.

Він повідомив, що сьогодні Центрвиборчком отримав від окружної виборчої комісії останній уточнений протокол з результатами голосування.

При цьому А.МАГЕРА нагадав, що, згідно із законом, ЦВК повинна встановити офіційні результати виборів Президента на третій день після отримання останнього протоколу - це вівторок, 16 лютого.

“Про середу (коли згідно з законом спливає 10-денний термін встановлення офіційних результатів виборів - УНІАН) можна вже забути”, - сказав А.МАГЕРА.

Він зазначив, що положення закону, відповідно до якого ЦВК повинна встановити офіційні результати виборів у 10-дений термін з дня голосування, але не пізніше, ніж на третій день з дня отримання останнього протоколу з “мокрою” печаткою, діє як у першому турі, так і другому турі виборів.