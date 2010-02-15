Янукович надасть програму діяльності після інаугурації
Якщо Рада не об`єднається навколо програми, її буде розпущено
Новообраний президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє надати програму своєї діяльності, як тільки приступить до обов`язків глави держави.
Про це він сказав в інтерв`ю телеканалу Інтер в неділю ввечері.
«У мене є план, і я готовий його виконувати», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Він підкреслив, що його головною метою є наведення ладу в країні.
Також він хоче виконати зобов`язання, які були ним дані в ході виборчої кампанії, зокрема, за його словами, це стосується соціальних питань.
В.ЯНУКОВИЧ вважає, що для цього потрібно забезпечити нормальну роботу коаліції та уряду. Саме тому він запропонував прем`єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО подати у відставку.
«Це відкриє шлях для формування нової влади», - зазначив він.
Віктор ЯНУКОВИЧ також заявив, що якщо діюча Верховна Рада не зможе об`єднатися навколо його програми, її буде розпущено.
Про це він сказав в інтерв`ю російському каналу «Росія 24».
«Все залежатиме від переговорного процесу який, я думаю, почнеться вже наступного тижня. І ці переговори покажуть, чи здатний цей парламент консолідуватися навколо моєї програми - це та програма, за яку проголосували більшість виборців України», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
«Якщо у нас це вийде, то парламент функціонуватиме, а якщо ні, будуть дострокові вибори. Я буду відкритий перед виборцями», - підкреслив він.