Янукович надасть програму діяльності після інаугурації

Новообраний президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє надати програму своєї діяльності, як тільки приступить до обов`язків глави держави.

Про це він сказав в інтерв`ю телеканалу Інтер в неділю ввечері.

«У мене є план, і я готовий його виконувати», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що його головною метою є наведення ладу в країні.

Також він хоче виконати зобов`язання, які були ним дані в ході виборчої кампанії, зокрема, за його словами, це стосується соціальних питань.

В.ЯНУКОВИЧ вважає, що для цього потрібно забезпечити нормальну роботу коаліції та уряду. Саме тому він запропонував прем`єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО подати у відставку.

«Це відкриє шлях для формування нової влади», - зазначив він.

Віктор ЯНУКОВИЧ також заявив, що якщо діюча Верховна Рада не зможе об`єднатися навколо його програми, її буде розпущено.

Про це він сказав в інтерв`ю російському каналу «Росія 24».

«Все залежатиме від переговорного процесу який, я думаю, почнеться вже наступного тижня. І ці переговори покажуть, чи здатний цей парламент консолідуватися навколо моєї програми - це та програма, за яку проголосували більшість виборців України», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

«Якщо у нас це вийде, то парламент функціонуватиме, а якщо ні, будуть дострокові вибори. Я буду відкритий перед виборцями», - підкреслив він.