ЦВК офіційно оголосила Президентом України Януковича

Центральна виборча комісія офіційно оголосила лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА Президентом України.

Як передає кореспондент УНІАН, на сьогоднішньому засіданні комісія за результатами опрацювання 100% протоколів окружних виборчих комісій встановила офіційні результати повторного голосування з виборів Президента України 7 лютого.

Згідно з результатами, оприлюдненими ЦВК, за В.ЯНУКОВИЧА проголосувало 48,95% виборців, за Тимошенко - 45,47%.

В абсолютних цифрах за В.ЯНУКОВИЧА проголосували 12 млн. 481 тис. 266 виборців, за Ю.ТИМОШЕНКО – 11 млн. 593 тис. 357 виборців.

Таким чином, розрив між двома кандидатами становить 3,48% голосів.

Не підтримали жодного кандидата 4,36% виборців (1 млн. 113 тис. 51).

Визнано недійсними 1,19% (305 тс. 837 бюлетенів).

Штаб Юлії ТИМОШЕНКО вважатиме незаконним протокол ЦВК про результати виборів президента України і оскаржить його в суді.

Про це заявив вчора журналістам у Центральній виборчій комісій уповноважений представник кандидата на пост Президента України Ю.ТИМОШЕНКО у ЦВК з правом дорадчого голосу Володимир ПИЛИПЕНКО, передає кореспондент УНІАН.

«Хочу сказати, що той протокол про оголошення результатів виборів, який через 20 хвилин буде прийнятий, на наше глибоке переконання є незаконним і не відповідає вимогам закону про вибори Президента України. Хочу наголосити окремо, що під стенограму було заявлено про нерозглянуті судові справи», - сказав В.ПИЛИПЕНКО.

Він повідомив, що у Київському апеляційному суді зараз знаходиться 43 судових справи, частина яких призначена вже на понеділок. Він звернув окрему увагу на те, що підставою для рішення Верховного суду про скасування результатів виборів другого туру у 2004 році було саме те, що у судах не були розглянуті судові справи.

«Фактично сьогодні ми це повторюємо. Протокол складається під час розгляду судами скарг на протоколи окружних виборчих комісій. Фактично, якщо такий протокол буде складений, безперечно, що ми його будемо оскаржувати у Вищому адміністративному суді», - зазначив В.ПИЛИПЕНКО.

Він повідомив, що позов буде поданий після офіційного отримання протоколу ЦВК.