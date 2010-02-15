Литвин: Тимошенко має визнати перемогу Януковича

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО не програла на виборах Президента України.

На цьому він наголосив в ефірі телеканалу Інтер в неділю.

«Вона не програла. Вона істотно наростила свою присутність в політиці через ту підтримку, яку вона отримала в багатьох областях, тобто в більшості областей», - переконаний В.ЛИТВИН.

Однак разом з тим спікер вважає, що Ю.ТИМОШЕНКО має визнати перемогу Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Треба відкинути ті позиції, які розколюють країну... необережним словом, необмеженою дією можна посилити напруження, цього допустити не можна, цього жодна перемога чи поразка не будуть вартувати», - наголосив В.ЛИТВИН.

Невеликий розрив в результатів виборів вказує на те, що переможцю треба розпорядитися разом з Верховною Радою організацією влади в країні... Переможець не зможе забрати все в силу тих обставин, які склалися», - переконаний спікер.

Як повідомляв УНІАН, в неділю ЦВК офіційно оголосила Президентом України В.ЯНУКОВИЧА.