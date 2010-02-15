В Україні залишаються знеструмленими 335 населених пунктів

У семи областях України через негоду залишаються знеструмленими 335 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, у Миколаївській області знеструмлено 152 населених пунти, в Одеській – 110, у Кіровоградській – 33, Вінницькій – 20, Херсонській – 13, Тернопільській – 5 і Дніпропетровській – 2.

В Арбузинському, Братському, Вознесенському, Веселинівському, Доманівському, Єланецькому, Новоодеському та Первомайському районах Миколаївської області несприятливі погодні умови призвели до руйнування 378 електричних опор. Керівництво ВАТ „Миколаївобленерго” вживає заходів щодо придбання і доставки до регіону додаткової кількості електроопор.

Відновлено електропостачання у Донецькій, Запорізькій, Київській, Івано-Франківській, Луганській, Полтавській, Черкаській та Чернівецькій областях.

На місцях працюють 2020 чоловік і 580 одиниць техніки обленерго.

Оперативними штабами в областях забезпечується безперебійне функціонування систем життєзабезпечення населення, об’єктів національної економіки, стабільної роботи державних установ, закладів освіти та охорони здоров’я, надання допомоги населенню тощо.

На випадок різкого ускладнення погодних умов у системі МНС приведені у готовність автономні джерела електроживлення, пункти обігріву та передбачені технічні засоби для надання допомоги постраждалим. У МНС у цілодобовому режимі працює оперативна група.

Станом на 7.00 понеділка лютого рух транспорту на дорогах державного значення забезпечений без обмежень, затори відсутні, загиблих і постраждалих немає.

Із заторів підрозділами МНС вилучені 39 автотранспортних засобів.

На автошляхах місцевого значення у Волинській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях через хуртовини, сильний вітер та перемети ускладнений проїзд транспортних засобів.

На розчищенні автодоріг від “Укравтодору” задіяні 3920 чоловік і 2810 механізмів, а також 100 рятувальників та 30 одиниць техніки МНС. Органами управління всіх рівнів здійснюється постійний моніторинг обстановки на автодорогах країни для своєчасного залучення сил і засобів.