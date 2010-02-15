Відтермінування місцевих виборів повинні узгодити всі фракції

Фракція Партії регіонів вважає, що рішення про перенесення дати місцевих виборів має бути консолідованим, аби це не викликало протистояння у сесійній залі парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради заявив перший заступник лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Він зауважив, що його політична сила виступає за відтермінування дати виборів до місцевих оргалів влади, оскільки дуже мало залишилося часу до початку виборчої кампанії.

О.ЄФРЕМОВ нагадав, що якщо вибори до місцевих рад відбудуться 30 травня, то виборчу кампанію треба вже починати 23 лютого. «Перелаштуватися миттєво зараз на вибори до місцевих рад можливо, але наскільки вони пройдуть ефективно, це вже інше питання», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

При цьому він зауважив, що проведення 30 травня виборів є конституційною нормою, і якщо Верховна Рада ухвалить рішення про перенесення, то це рішення має бути узгодженим. «Ми - усі фракції – маємо усвідомлювати, що ми вступаємо тут у невеличкі протиріччя з Конституцією і узгоджено маємо діяти, щоб не було протиріччя у нас тут у парламенті, і щоб ми не влаштували навколо цього возні, яка приведе до з’ясування стосунків», - сказав він.