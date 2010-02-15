Томенко: Ідеологічну більшість у ВР створити неможливо

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявляє про неможливість утворення в парламенті ідеологічної більшості, тому не виключає проведення дострокових виборів до Верховної Ради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, таку думку він висловив у програмі "Ранковий іспит" на радіо "Ера-FM".

Зокрема, М.ТОМЕНКО зазначив, що не бачить можливості створення ідеологічної коаліції, яка буде системно діяти тривалий час. На його думку, йдеться лише про прагматичну коаліцію одноразового використання. "Під одноразовим використанням я розумію те, що, швидше за все, повна згода у такій коаліції буде лише при голосуванні за формування уряду та низку ключових призначень, натомість, при розгляді законопроектів, в залежності від їх ідеологічного спрямування, ця коаліція не буде діяти стабільно і системно", - пояснив він.

На думку віце-спікера, коли мова йтиме про світоглядні питання гуманітарного характеру, частина депутатів фракції "Наша Україна - Народна самооборона" їх не буде підтримувати, натомість 226 голосів забезпечить фракція комуністів, в економічних питаннях синхронне голосування буде забезпечене Партією регіонів, Блоком Литвина, НУ-НС.

Водночас, М.ТОМЕНКО наголосив, що за будь-яких обставин мало вірить у те, що нинішній склад парламенту пропрацює весь термін, відведений йому до 2012 року.