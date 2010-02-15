Фракція ПР за проведення інавгурації 25 лютого

Фракція Партії регіонів підтримує ухвалення рішення про проведення 25 лютого інавгурації новообраного Президента України, оскільки це дасть сигнал судам не затягувати розгляд усіх скарг на порушення під час виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради заявив перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

«Дане рішення дасть сигнал суддям, щоб вони не затягували розгляд питання, а у визначений проміжок часу розглянули усі судові позови, якщо вони будуть подані», - сказав він.