Україна зменшила негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами у 3,2 раза

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні за 2009 рік зменшилося в 3,2 раза – до 5 млрд. 732,7 млн. дол., проти 18 млрд. 580,9 млн. дол. у 2008 році. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,87 (у 2008 році – 0,78).

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Зокрема, за підсумками 2009 р. експорт товарів становив 39 млрд. 702,9 млн. дол., імпорт – 45 млрд. 435,6 млн. дол., або 59,3% і 53,1% відповідно, порівняно з 2008 р.

На формування негативного сальдо вплинули такі товарні групи: енергетичні матеріали, нафта й продукти її переробки (- 12 млрд. 507,9 млн. дол.), фармацевтична продукція (- 1 млрд. 980,3 млн. дол.), полімерні матеріали, пластмаси (- 1 млрд. 745,3 млн. дол.).

У загальному обсязі експорту товарів, порівняно з 2008 роком, збільшилася частка зернових культур – із 5,5% до 9%, механічних машин – з 5,2% до 7%, жирів і масел тваринного й рослинного походження – з 2,9% до 4,5%.

Водночас, зменшилася частка чорних металів – із 34,3% до 25,8%, енергетичних матеріалів, нафти й продуктів її переробки – з 6,1% до 5,4%, виробів із чорних металів – із 5,3% до 4,9%, добрив – із 3% до 2,2%, залізничних або трамвайних локомотивів, колійного обладнання – з 4% до 2%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка енергетичних матеріалів, нафти й продуктів її переробки – з 26,7% до 32,2%, полімерних матеріалів, пластмаси – з 4,1% до 4,7%, електричних машин – із 4,5% до 5,1%, полімерних матеріалів, пластмаси – з 4,1% до 4,7%, фармацевтичної продукції – з 2,8% до 4,7%, паперу й картону – з 1,9% до 2,6%.

Водночас, зменшилася частка наземних транспортних засобів, окрім залізничних, – із 13,3% до 4,3%, механічних машин – із 11,2% до 8,7%, чорних металів – із 3,9% до 2,5%.

За даними Держкомстату, в грудні 2009 року в Україні експорт товарів становив 4 млрд. 157,5 млн. дол., імпорт – 5 млрд. 050,5 млн. дол., що порівняно з показником 2008 року становить 102,5% і 105,7%. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за підсумками грудня 2009 р. становило 893 млн. дол. (у грудні 2008 року - також негативне - 723,9 млн. дол.).

Довідка УНІАН. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами й послугами в Україні в 2009 році зменшилося в 9,6 раза – до 1 млрд. 380,7 млн. дол. США, проти 13 млрд. 307,6 млн. дол. у 2008 році.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 5 млрд. 732,7 млн. дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами – 4 млрд. 352 млн., проти 18 млрд. 580,9 млн. дол. і 5 млрд. 273,3 дол. відповідно в 2008 році.