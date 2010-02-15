Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами зменшилося на 17,5%

В Україні позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами в 2009 р. зменшилося проти показника 2008 року (5 млрд. 273,3 млн. дол.) на 17,5% – до 4 млрд. 352 млн. дол. США.

Про це повідомляється на офіційному сайті Державного комітету статистики України.

Згідно з повідомленням, за підсумками 2009 року обсяг експорту послуг становив 9 млрд. 520,8 млн. дол. і відносно відповідного періоду минулого року становив 79,9%, імпорт – 5 млрд. 168,8 млн. дол. і 79,9% відповідно.

За даними Держкомстату, найбільшу питому вагу в загальному обсязі українського експорту становили транспортні (65,7%), ділові, професійні й технічні (12,7%) послуги.

Повідомляється також, що порівняно з 2008 роком, експорт послуг зменшився на 2 млрд. 220,5 млн. дол., у т.ч. за рахунок зменшення обсягів послуг трубопровідного транспорту – на 456,4 млн. дол. (на 17,8%), залізничного – на 424,7 млн. дол. (на 25,9%), різних ділових, професійних і технічних послуг – на 331,3 млн. дол. (на 21,5%), допоміжних транспортних – на 326,1 млн. дол. (на 36,3%), послуг із організації подорожей - на 194,6 млн. дол. (на 39,5%) і послуг повітряного транспорту – на 136,1 млн. дол. (на 11,1%).

При цьому імпорт послуг в Україну зменшився проти показника 2008 року на 1 млрд. 299,2 млн. дол., у т.ч. за рахунок зменшення обсягів послуг залізничного транспорту - на 235,6 млн. дол. (на 35,9%), різних ділових, професійних і технічних послуг - на 237,8 млн. дол. (на 21,2%), повітряного транспорту - на 214,8 млн. дол. (на 39,6%), фінансових послуг – на 146,1 млн. дол. (на 10%), послуг із подорожей - на 143,5 млн. дол. (на 33,7%), допоміжних транспортних послуг - на 105,3 млн. дол. (на 50,7%), послуг морського транспорту - на 118,4 млн. дол. (на 47,9%), комп`ютерних послуг - на 80,6 млн. дол. (на 34%), страхових послуг – на 62 млн. дол. (на 33,3%), а також послуг, отриманих приватними особам, і послуг у сфері культури та відпочинку - на 40,3 млн. дол. (на 21,9%). Водночас збільшилися обсяги отриманих будівельних - на 51,4 млн. дол. (на 48,3%) і державних послуг - на 58,8 млн. дол. (на 12,9%).

Довідка УНІАН. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами і послугами в Україні в 2009 році зменшилося в 9,6 раза – до 1 млрд. 380,7 млн. дол. США проти 13 млрд. 307,6 млн. дол. у 2008 році.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 5 млрд. 732,7 млн. дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами – 4 млрд. 352 млн. проти 18 млрд. 580,9 млн. дол. і 5 млрд. 273,3 дол. відповідно в 2008 році.