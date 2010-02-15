Падіння ВВП України в ІV кварталі сповільнилося удвічі – Держкомстат

Падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України в IV кварталі 2009 року, у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року, склало 7% проти 15,9% в III кварталі 2009 р.

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

«ВВП України за ІV квартал 2009 року в постійних цінах 2007 року, в порівнянні з аналогічним кварталом 2008 року, складав 93%», - повідомляється на сайті Держкомстату.

Як повідомляв УНІАН, на початку січня 2010 року Державний комітет статистики України підтвердив обнародувані в листопаді 2009 року попередні дані про падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України в третьому кварталі 2009 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2008 року на рівні 15,9% проти 17,8% в другому кварталі 2009 р.

За даними Держкомстату, номінальний ВВП за третій квартал 2009 року склав 250,614 млрд. грн. Дефлятор в третьому кварталі склав 8% проти 7,8% в другому кварталі.

Довідка УНІАН. Падіння ВВП України в першому кварталі 2009 року проти аналогічного періоду 2008 року склало 20,3%, в другому кварталі – 17,8%.

Зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2008 році, в порівнянні з 2007 роком склало 2,1%. Зростання ВВП в 2007 році в порівнянні з 2006 роком склало 7,6%.