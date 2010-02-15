Головне на 15 лютого

Фінанси

З початку лютого курс гривні на міжбанківському валютному ринку знизився на 0,3% – до 8,0385 грн./дол., а на готівковому ринку – на 0,2%, до 8,1213 грн./дол.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

У повідомленні наголошується, що, за оперативними даними, з початку лютого обсяг переказів іноземної валюти за кордон перевищив її надходження на адресу резидентів. При цьому платежі за імпортними контрактами виявилися більшими, ніж обсяги експортних надходжень. Це спричинило підвищення чистого попиту на іноземну валюту, зумовивши незначне зниження ринкового курсу гривні до долара США.

Також повідомляється, що НБУ продовжував проведення цільових аукціонів для задоволення потреб клієнтів банків – фізичних осіб для погашення ними заборгованості за валютними кредитами. З початку лютого проведено два аукціони з продажу доларів США, на яких продано 23,3 млн. дол., а також один аукціон з продажу євро (0,1 млн.) і швейцарських франків (1 млн.).

За інформацією Нацбанку, зміни офіційного курсу гривні відображали коливання котирувань на міжбанківському ринку: з початку лютого гривня девальвувала до долара США на 0,11% – до 8,01 грн./дол., а до російського рубля – на 0,9%, до 2,6590 грн./10 рублів. Щодо євро гривня зміцнилася на 1,9% – до 10,9881 грн./євро.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами та послугами в Україні в 2009 році зменшилося в 9,6 раза – до 1 млрд. 380,7 млн. дол. США проти 13 млрд. 307,6 млн. дол. у 2008 році.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 5 млрд. 732,7 млн. дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами – 4 млрд. 352 млн. проти 18 млрд. 580,9 млн. дол. і 5 млрд. 273,3 дол. відповідно у 2008 році.

Імпорт товарів і послуг в Україну у 2009 році зменшився до 50 млрд. 604,4 млн. дол. (за 2008 рік – 92 млрд. 003,3 млн. дол.), причому імпорт товарів становив 45 млрд. 435,6 млн. дол. (за 2008 рік – 85 млрд. 535,3 млн. дол.), імпорт послуг – 5 млрд. 168,8 млн. дол. (за 2008 рік – 6 млрд. 468 млн. дол.).

Експорт товарів і послуг з України у 2009 році зменшився до 45 млрд. 435,6 млн. дол. (за 2008 рік – 85 млрд. 535,3 млн. дол.). При цьому експорт товарів становив 39 млн. 702,9 млн. дол. (за 2008 рік – 66 млрд. 954,4 млн. дол.), експорт послуг – 9 млрд. 520,8 млн. дол. (за 2008 рік – 11 млрд. 741,3 млн. дол.).

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися на ТОМ’і котируваннями 8,0130/8,0315, до 12:00 звузився спред – 8,0150/8,0285. До закриття торгів цінові рівні встановилися на позначках 8,0170/8,0245 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2650/0,2657, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,2652/0,2657. До закриття ціни знизилися до 0,2650/0,2656. У Росії курс долар-рубль на ТОМ’і знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,2175 (-0,0200).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в достатньо вузькому діапазоні – 1,3580/1,3630. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,9025/10,9300, до 12:00 ціни встановилися на рівні 10,9035/10,9250. До закриття торгів цінові показники по євро-гривні становили 10,9115/10,9235.

Промисловість

Падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України в IV кварталі 2009 року, у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року, склало 7% проти 15,9% в III кварталі 2009 р.

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

«ВВП України за ІV квартал 2009 року в постійних цінах 2007 року, в порівнянні з аналогічним кварталом 2008 року, складав 93%», - повідомляється на сайті Держкомстату.

Як повідомляв УНІАН, на початку січня 2010 року Державний комітет статистики України підтвердив обнародувані в листопаді 2009 року попередні дані про падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України в третьому кварталі 2009 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2008 року на рівні 15,9% проти 17,8% в другому кварталі 2009 р.

За даними Держкомстату, номінальний ВВП за третій квартал 2009 року склав 250,614 млрд. грн. Дефлятор в третьому кварталі склав 8% проти 7,8% в другому кварталі.

В Україні протягом 2009 року введено в експлуатацію 6,4 млн. кв. м житла, що на 39% менше, ніж у 2008 році.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, причиною зменшення обсягів житлового будівництва значною мірою стало скорочення у 2,5 раза обсягів введеного в експлуатацію індивідуальними забудовниками житла, частка якого в загальному обсязі становила 35,7% (у 2008 р. – 55,6%).

Більшу частину житла (80,7%) було введено в експлуатацію в містах країни. У порівнянні з 2008 роком його обсяги меншилися на 32,4% (у сільській місцевості – на 56,7%).

У Держкомстаті відзначили, що в 2009 році зросло житлове будівництво лише в Харківській області та Севастополі (у 2008 році – в 17 регіонах).

Більше половини (58,6%) загального обсягу житла побудовано в семи регіонах України: Києві, Київській, Одеській, Харківській, Львівській, Івано-Франківській областях і Криму.

За рахунок коштів державного бюджету в 2009 році побудовано 107,6 тис. кв. м загальної площі житла, що на 37,6% менше за аналогічний показник 2008 року. Частка житла, побудованого за рахунок цих коштів, становила 1,7% загальнодержавного обсягу (у 2008 р. – 1,6%).

За даними Держкомстату, торік було введено в експлуатацію 65,6 тис. квартир, з них у міській місцевості – 56,4 тис., у сільській місцевості – 9,2 тис. квартир.

Середній розмір квартири становив 96,1 кв. м, при цьому в сільській місцевості – 133,4 кв. м, у міській – 90 кв.м. Серед побудованих квартир переважають двокімнатні – 33,9% загальної кількості. Частка однокімнатних квартир становить 26,6%, трикімнатних – 25%.

Новини ПЕК

Підприємства комунальної теплоенергетики (ТКЕ) заборгували за спожитий з початку нового опалювального сезону (з 1 жовтня 2009 року) природний газ 3,5 млрд. грн. (рівень розрахунків – 46%).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Газ України».

У повідомленні наголошується, що серед підприємств ТКЕ, які незадовільно розраховуються за природний газ, спожитий у новому опалювальному сезоні, найбільшу заборгованість мають підприємства Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Луганської, Одеської, Запорізької, Київської, Львівської, Чернігівської областей і АР Крим.

Борг трьох областей – найбільших боржників (Дніпропетровської, Донецької та Харківської) становить майже 1,5 млрд. грн.

Найнижчий рівень розрахунків мають підприємства ТКЕ Луганської, Закарпатської, Дніпропетровської, Одеської та Житомирської областей (менш ніж 40%).

Компанія зауважує, що викликають стурбованість також темпи погашення підприємствами ТКЕ заборгованості за природний газ, спожитий у минулому опалювальному сезоні (2008-2009 рр., з 1 жовтня 2008 року). Борг підприємств ТКЕ за природний газ станом на 12 лютого ц.р. становить 1,98 млрд. грн., а рівень їх розрахунків – 78%. Найбільшими боржниками за газ, спожитий в опалювальному сезоні 2008-2009 рр., також є підприємства ТКЕ Дніпропетровської, Харківської, Донецької, Запорізької, Луганської та Одеської областей.

Крім того, зростає заборгованість АЕК «Київенерго» за спожитий у 2009-2010 роках природний газ. Станом на 12 лютого ц.р. борг підприємства перед ДК «Газ України» становить понад 1,66 млрд. грн. (рівень оплати у 2010 р. – 34%).

Україна в 2009 році скоротила імпорт природного газу на 15,5% порівняно з 2008 роком – до 7 млрд. 979,358 млн. дол.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, обсяг імпорту природного газу в 2009 році в загальному обсягу імпорту становив 17,6%.

Експорт природного газу в 2009 році скоротився на 12,3% порівняно з 2008 роком – до 1 млн. 823,1 тис. дол.

Водночас, як зазначили в Держкомстаті, в 2009 році Україна скоротила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 33,8% порівняно з 2008 роком – до 2 млрд. 989,639 млн. дол.

Обсяг імпорту нафти в загальному обсягу імпорту в 2009 році становив 6,6%.

(УНІАН)