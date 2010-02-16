Анонс на 16 лютого

Відбудуться пленарні засідання Верховної Ради України.

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11-00 - в медіа-холдингу «Главред-медіа» відбудеться прес-конференція на тему: «Загрози весняного водопілля». Учасники: начальник Українського Гідрометцентру Микола Кульбіда, начальник відділу гідрологічних прогнозів Українського Гідрометцентру Вікторія Бойко (вул. Стрітенська, 2/8). Акредитація на місці за редакційними посвідченнями. Телефон: (068) 346 39 41.

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Відбудеться прес-конференція Президента України Віктора Ющенка.

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Прес-конференція голови Наглядової ради Групи Компаній "ТЕКТ" Вадим Гриба на тему: "Саморегульована організація Асоціація" Українські фондові торговці "(СРО АУФТ, Дніпропетровськ) - каральний інструмент в руках чиновників ДКЦПФР".

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13-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Кращий автосалон країни" ВААІД KYIV AUTOMOTIVE SHOW 2010 відбудеться!". Організатори: Всеукраїнська Асоціація автомобільних імпортерів і дилерів (ВААІД) і компанія «ВААІД-ЕКСПО». Питання для обговорення: Формат автошоу в 2010 році; Подальша перспектива повноцінного розвитку автомобільного ринку країни. Учасники: Станіслав Щербина, президент ВААІД; Олег Назаренко, генеральний директор ВААІД; Олег Литвяк, виконавчий директор «ВААІД-ЕКСПО» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 279-72-89, 8 067 538 95 03. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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Відбудеться пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів України за участю міністра з питань житлово-комунального господарства України Олексія Кучеренка. У 13-40 відбудеться брифінг для представників ЗМІ.

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14-30 - в УНІАН відбудеться засідання прес-клубу на тему: «Функціонування системи державних закупівель" Укрзалізниці" в 2009 році. Плани закупівель на 2010 рік». Питання: Особливості проблематики тендерних закупівель на залізничному транспорті з наведенням конкретних прикладів; Позитивна спрямованість змін, внесених Міністерством економіки за пропозицією "Укрзалізниці", до тендерного законодавства та їх вплив на тендерні закупівлі; Напрямки розвитку системи державних закупівель на залізничному транспорті в майбутньому - погляд залізничників. Запрошені: перший заст.начальника ГУ матеріально-технічних ресурсів "Укрзалізниці" Тетяна Святокум; експерт транспортної галузі Дмитро Підтуркін (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: (067) 697 89 57, (044) 585 30 15. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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Розпочнеться засідання парламентського Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин.

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Відбудеться аукціон "Укренерго".

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