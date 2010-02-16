Курс НБУ на 16.02.10

Офіційний курс НБУ на 16.02.10100 USD - 800.2000 (15 лютого - 800.2500)100 EUR - 1088.8321 (15 лютого - 1086.0993)10 RUR - 2.6479 (15 лютого - 2.6534) Облікові курси банківських металів на 16.02.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-87981.99 (15 лютого-86286.96)961 XAG 10 Срібло-1245.91 (15 лютого-1226.78)962XPT10Платина-121390.34(15 лютого-121077.83)964 XPD 10 Паладій-33448.36 (15 лютого-33130.35)

Офіційний курс НБУ на 16.02.10 100 USD - 800.2000 (15 лютого - 800.2500) 100 EUR - 1088.8321 (15 лютого - 1086.0993) 10 RUR - 2.6479 (15 лютого - 2.6534) Облікові курси банківських металів на 16.02.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-87981.99 (15 лютого-86286.96) 961 XAG 10 Срібло-1245.91 (15 лютого-1226.78) 962XPT10Платина-121390.34(15 лютого-121077.83) 964 XPD 10 Паладій-33448.36 (15 лютого-33130.35)

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