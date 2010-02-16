Тігіпко заявив, що не отримував пропозиції Януковича

Лідер партії “Сильна Україна” Сергій ТІГІПКО заявив, що не отримував пропозиції від Віктора ЯНУКОВИЧА очолити уряд.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє “Українська правда”.

"Ніякої пропозиції від Віктора Федоровича я ще не отримував. Якщо буде пропозиція, я її буду приймати, і добре буду розуміти, що зараз потрібно буде робити абсолютно непопулярні речі, і все одно це потрібно буде робити", - заявив С.ТІГІПКО.

"Є й інший розрахунок, політичний. Спочатку треба зробити непопулярні реформи, десь через 2-3 роки вони почнуть давати свої результати", - зазначив він.

"Спочатку ти можеш втратити довіру, а після цього розумний виборець, розумні люди скажуть: так, країні це було потрібно. Якраз прийде 2015 (рік чергових виборів Президента), можливо, й непогано буде", - вважає С.ТІГІПКО.

Водночас він заявив: "Я не шукаю працевлаштування, в тому числі на посаді прем`єра".

"Якщо я й піду на таку посаду, якщо буде така пропозиція, то я піду лише після того як Президент разом зі мною візьме певні зобов`язання і підтримає ті реформи, які треба буде зробити", - зазначив він.

"Місяць можна казати, що це ТИМОШЕНКО винна, ну ще два місяці. На третій місяць - це вже всі проблеми будуть ЯНУКОВИЧА. Ейфорія швидко пройде і країна буде за спиною", - наголосив С.ТІГІПКО.

Він вважає, що у нього "напевне є" якісь розбіжності з В.ЯНУКОВИЧЕМ. "До деталей поки не доходили, тому що не було пропозиції. Була пропозиція: ти прем`єр, покажи програму. Я готов до такої розмови", - сказав С.ТІГІПКО.

"Не можу сказати, що Президенту й треба було б особливо вникати в ці речі. Звичайно, президент захоче, можливо, трохи в стороні залишитися. Це нормально", - зазначив він.

"Але він має забезпечити підтримку більшості у парламенті, тому що його фракція дуже серйозно впливає на ці речі. І, принаймні, не заважати якимись своїми указами, а навпаки сприяти", - заявив С.ТІГІПКО.

Раніше В.ЯНУКОВИЧ заявив, що не виключає внесення кандидатури С.ТІГІПКА на посаду прем`єра.