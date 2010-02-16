Виборів до місцевих рад 30 травня не буде

Парламент ухвалив постанову «Про визнання такою, що втратила чинність постанови Верховної Ради України «Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2010 році».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 250 із 420 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Цією постановою скасовується рішення парламенту, яким передбачалося проведення виборів 30 травня 2010 року.

Разом із тим у документі не вказана дата, на яку перенесено вибори. У постанові зазначається, що профільний комітет парламенту має підготувати відповідне рішення.

Голова ВР Володимир ЛИТВИН зауважив, що робоча група, яку очолює його перший заступник Олександр ЛАВРИНОВИЧ, має підготувати пропозиції щодо юридичного вирішення даного питання.

В.ЛИТВИН також запропонував наступного пленарного тижня ухвалити законопроект, яким передбачається внесення змін до Конституції України в частині термінів проведення виборів до місцевих органів влади і направити його до Конституційного Суду України.

У свою чергу, народний депутат із фракції БЮТ Олег ЛЯШКО наголосив, що профінансувати вибори до місцевих рад у зв’язку з відсутністю ухваленого держбюджету можна було б за рахунок резервного фонду Кабінету міністрів України.

У відповідь В.ЛИТВИН зауважив, що гроші з резервного фонду мають спрямовуватися на ліквідацію наслідків стихійних лих. «Поки що стихійне лихо ми не створили, але можемо створити цими політичними дебатами», - сказав В.ЛИТВИН.

Він наголосив, що не дуже сприймає порушення питання щодо перенесення дати виборів, але за це рішення проголосувало 250 народних депутатів.