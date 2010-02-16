Ющенко після 25 лютого очолить спостережну раду музею “Мистецький арсенал”
14:01, 16 лютого 2010Різне
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Планує сьогодні підписати указ
Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує сьогодні підписати указ, який дозволить йому після інавгурації новообраного глави держави 25 лютого очолити спостережну раду національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал».
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.
В.ЮЩЕНКО зізнався, що це буде не коректно, не тактовно, але його рішення створити і очолити таку раду викликане лише одним – не дати загинути цьому проекту.
В.ЮЩЕНКО підкреслив, що отримує багато інших пропозицій щодо своєї діяльності, над якими він розмірковуватиме найближчим часом.
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