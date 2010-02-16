Ющенко після 25 лютого очолить спостережну раду музею “Мистецький арсенал”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує сьогодні підписати указ, який дозволить йому після інавгурації новообраного глави держави 25 лютого очолити спостережну раду національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

В.ЮЩЕНКО зізнався, що це буде не коректно, не тактовно, але його рішення створити і очолити таку раду викликане лише одним – не дати загинути цьому проекту.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що отримує багато інших пропозицій щодо своєї діяльності, над якими він розмірковуватиме найближчим часом.