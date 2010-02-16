Ющенко не піде на інаугурацію Януковича

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не планує брати участі в урочистій церемонії інаугурації новообраного глави держави Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України заявив сьогодні на прес-конференції.

Зокрема, на запитання чи прийде він 25 лютого до Верховної Ради, Президент сказав: “не планую".

Водночас чинний глава держави вважає, що вони з В.ЯНУКОВИЧЕМ мають зустрітися після інаугурації, де В.ЮЩЕНКО "зробив би формальні процедури, які роблять люди, які відходять з посади".

"Це нормальне спілкування, зустріч на робочому місці, обмін думками щодо тих речей, які для мене є дорогі. Ця зустріч - це демонстрація того, що країна отримала нового президента", - заявив В.ЮЩЕНКО.