Баррозу призначив Януковичу зустріч у Брюсселі

Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ призначив новообраному Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ зустріч у Брюсселі.

Про це пише газета «Левый берег» з посиланням на власні джерела під час візиту делегації Інституту Горшеніна в Брюссель.

Як повідомляє видання, зустріч призначена на 1 березня на 10.00.

Разом з тим, у Партії регіонів поки що не підтверджують, що прийняли запрошення Ж.БАРРОЗУ конкретно на 1 березня, пише «Левый берег».

Видання нагадує, що в неділю Центрвиборчком оголосив підсумки виборів Президента, на яких переміг В.ЯНУКОВИЧ. Раніше його привітали з перемогою глави Єврокомісії, Європарламенту і президент Євросоюзу.

*** Делегація Інституту Горшеніна прибула в столицю Бельгії на запрошення Європарламенту для обговорення результатів виборів Президента України, подальшого прогнозування ситуації. У рамках візиту в президента Інституту Горшеніна Вадима ОМЕЛЬЧЕНКА і генерального директора Костя БОНДАРЕНКА запланований ряд двосторонніх зустрічей з європейськими лідерами.