Киянам зменшили оплату ЖКП на 3 млн. грн.

Перерахунок, який провели столичні ЖЕКи за ненадані або надані не в повному обсязі послуги з прибирання снігу з прибудинкових територій Києва, склав 3 млн. грн.

Про це повідомив міністр з питань житлово-комунального господарства Олексій КУЧЕРЕНКО сьогодні на брифінгу перед «гарячою» телефонною лінією Кабінету міністрів.

«Перерахунок був зроблений по 56% жителів комунальних будинків. Загальна сума перерахунку, за моїми даними, на сьогодні склала 3 млн. грн. Це буде 7% від суми платежу», - сказав він.

Міністр уточнив, що невелика сума перерахунку пояснюється тим, що не по кожному будинку були закладені відповідні витрати в тарифі.

«Виключно жителі можуть відстежити, що було закладено ЖЕКом в цій квартирній платі і наскільки адекватними були розрахунки», - додав він.

О. КУЧЕРЕНКО вважає, що не всі проблеми міста, включаючи і форс-мажорні обставини – випадання великої кількості снігу, мають вирішуватися за кошти його жителів.

«Київ збирає податки. І саме за рахунок цих податків і передбачається боротьба з форс-мажорами, прибирання вулиць. Якщо сьогодні такий форс-мажорний снігопад, то саме за рахунок таких витрат бюджетів має бути передбачений порятунок міста від стихії», - пояснив він.

Зокрема, міністр зазначив, що в Києві 17 тис. паркувальних місць. «Якщо взяти мінімум 10 грн. за добу, я виходжу на суму 60 млн. грн., яку бюджет міста мав зібрати. Коли я поцікавився, скільки реально одержав бюджет, виявилося не 60 млн. грн., а шість».

«Якщо ви збираєте такі кошти з нас, то слід за рахунок цих джерел чистити сніг, і прибирати, відстежувати, що відбувається на дахах будинків. Саме в цій площині ми допомагатимемо місцевій владі вирішувати місцеві питання», - сказав О. КУЧЕРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, за даними першого заступника міністра з питань житлово-комунального господарства – начальника Держжитлокомінспекції Олександра МАЗУРЧАКА, якщо оцінювати суму перерахунку за ненадані послуги з прибирання снігу в цілому по Києву, то «це дуже великі кошти». За його розрахунками, якщо робити перерахунок навіть по 10 грн. від квартплати за місяць, враховуючи, що в Києві 10 тисяч будинків, а в кожному будинку по 70-100 квартир, то загальна сума становитиме мільйони гривень.