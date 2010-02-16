Тимошенко подала позов до ВАСУ з вимогою скасувати протокол ЦВК
17:26, 16 лютого 2010Різне
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Матеріали налічують 9 томів
Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО подала позов до Вищого адміністративного суду України з вимогою скасувати протокол Центральної виборчої комісії щодо результатів президентських виборів.
Як передає кореспондент УНІАН, матеріали позову налічують 9 томів.
За словами Ю.ТИМОШЕНКО, вона надала суду відео- та фотоматеріали, які свідчать про фальсифікації під час голосування у другому турі президентських виборів.
Вона також повідомила, що свідком під час розгляду позову буде один із міжнародних спостерігачів від Організації з безпеки та співробітництва у Європі.
Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що Генеральна прокуратура чинить тиск на суди.
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