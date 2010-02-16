Тимошенко подала позов до ВАСУ з вимогою скасувати протокол ЦВК

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО подала позов до Вищого адміністративного суду України з вимогою скасувати протокол Центральної виборчої комісії щодо результатів президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, матеріали позову налічують 9 томів.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, вона надала суду відео- та фотоматеріали, які свідчать про фальсифікації під час голосування у другому турі президентських виборів.

Вона також повідомила, що свідком під час розгляду позову буде один із міжнародних спостерігачів від Організації з безпеки та співробітництва у Європі.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що Генеральна прокуратура чинить тиск на суди.